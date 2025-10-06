Кухня перетвориться на лабораторію: виростити штучне м'ясо вдома зможе кожен

Дослідники розробили мінімашину для вирощування м'яса, яка незабаром може з'явитися на вашій кухні поруч із кавоваркою та аерогрилем. Очікується, що штучне м'ясо найближчим часом стане доступним кожному охочому.

Локшина швидкого приготування може відійти на другий план. Очікується, що вечеря майбутнього незабаром може являти собою шматок м'яса, вирощений за допомогою клітинної культури в м'ясопереробній машині, яка стоїть прямо на вашій кухні, пише IFLScience.

Такий вигляд має наше майбутнє на думку дослідників із проєкту Shojinmeat — токійського експерименту, що поєднує в собі мистецтво і науку. Цей проєкт є дітищем Юкі Ханю — вченого з досвідом роботи в галузі хімії та нанотехнологій, який з дитинства був одержимий ідеєю клітинної культури м'яса.

За словами вченого, ідея про вирощування м'яса вперше прийшла до нього 2009 року. Сьогодні Юкі Ханю є генеральним директором IntegriCulture — дочірньої компанії, що працює над розробкою зручних для споживачів пристроїв, які дають змогу людині вирощувати м'ясо в кухонній лабораторії.

Зазначимо, що назва проєкту — відсилання до страви shojin ryori, традиційної японської буддійської страви, яка не містить м'яса, риби та інших продуктів тваринного походження, а також гострих інгредієнтів, як-от часник і цибуля. Новий проєкт учених розвиває цю буддійську ідею, пропонуючи використовувати м'ясо, вирощене вдома, не завдаючи шкоди тваринам або навколишньому середовищу.

Автори дослідження зазначають, що м'ясо, вирощене в лабораторії, технічно є справжнім м'ясом, вирощеним із тваринних клітин у контрольованому середовищі. Вирощування починається з невеликого зразка стовбурових клітин тварин, розмножених у біореакторі — в кінцевому підсумку утворюється тканина, схожа на натуральні м'язи та жир.

Ідея вирощування м'яса в лабораторії не нова і зазвичай передбачає використання резервуара промислового розміру з використанням безлічі дорогого обладнання. Однак вчені тепер працюють над створенням компактної, зручної для домашнього використання версії, що вимагає лише кількох хімікатів, скляного посуду і невеликого біореактора розміром не більше за аерогриль.

Автори дослідження зазначають, що цей метод найкраще працює з куркою, проте Shojinmeat створила лабораторне м'ясо з 30 різних типів клітин різних тварин, використовуючи більш масштабні методи.

З іншого боку, опитування, проведене 2024 року, показало, що 33% жителів США насправді навіть не готові спробувати штучно вирощену курку. Простими словами, багато людей все ще з недовірою ставляться до споживання м'яса, вирощеного в лабораторії.

Ще одним фактором є екологічні проблеми, пов'язані з лабораторним м'ясом. Попередні дослідження показали, що великомасштабне виробництво штучно вирощеного м'яса може призвести до викидів парникових газів, які в чотири-двадцять разів більші, ніж світова м'ясна промисловість.

