Сталагміт віком 289 млн років: де знайшли найстаріше печерне утворення у світі

Найдавніше з коли-небудь датованих печерних утворень, що росте з крапель, було виявлено в скелях Оклахоми. Дослідники вважають, що йому не менше 289 мільйонів років.

Сталагміт — це печерне утворення, що росте через краплі, які падають на підлогу печери, тобто знизу вгору. Сталактит — навпаки, розвивається в протилежному напрямку, звисаючи зі стелі, немов бурулька. І те й інше — форми спелеотемів, структур, що утворюються в печерах унаслідок відкладення мінералів, пише IFLScience.

Відомо, що сталагміти й сталактити утворюються, коли вода просочується з-під землі, черпаючи мінерали в міру просування крізь породу. Коли вона потрапляє в підземні печери, ці мінерали можуть тверднути, утворюючи величезні споруди, що підносяться, а їхній вік часом може досягати сотень мільйонів років.

Де живуть найстаріші сталагміти у світі

Відомо, що сталагміти ростуть вкрай повільно — йдеться про зростання всього на кілька сантиметрів за тисячі років. У результаті, на той час, коли сталагміти досягають значних розмірів, вони часто виявляються досить старими.

Система скам'янілих печер у Річардс-Спур, штат Оклахома, вважається домом для одних із найдавніших сталагмітів у світі. Вона складається з вапняку і є джерелом одних із найрізноманітніших і найкраще збережених скам'янілостей палеозою у світі, оскільки колись була заповнена нафтою і смолою, що оберігали скам'янілості від розкладання.

У результаті печерна система Річардс-Спур є домом для безлічі "найдавніших" відкриттів. Наприклад, раніше вчені виявили тут найстарішу у світі оболонку амніоти та найдавніший із коли-небудь зареєстрованих сталагмітів.

У дослідженні 2010 року вчені виявили прихований раніше потенціал сталагмітів як кліматичних хронік глибокого часу: радіометричне датування сталагміта показало, що його вік становить 289 мільйонів років. Це робить її, за словами авторів, "безумовно найдавнішою спелеотемою, датованою безпосередньо радіометричними методами".

Найдавніший сталагміт у світі

Зазначимо, що датування було проведено за фрагментами, знайденими в скелі, а не за цілими спелеотемами. Печери Леман у Неваді є найпротяжнішою печерною системою в штаті і є домом для сталагмітів, вік яких становить 2,2 мільйона років.

Уламки та сталагміт Річардс-Спур мають важливе значення, оскільки доводять, що ці спелеотеми можуть зберігатися протягом значних періодів часу, попри відносну крихкість. Ба більше, зразки надають нове джерело інформації для кращого розуміння стародавніх екосистем, наприклад, інформації про різноманітні скам'янілості, знайдені в Річардс-Спур.

За словами авторів дослідження, вивчені ними зразки дають змогу переглянути фауну наземних хребетних Річардс-Спур у контексті першого абсолютного віку та прямих палеокліматичних даних для ранньої пермі — однієї з найважливіших глав в історії хребетних. Оскільки цей вік значно старший, ніж припускають традиційні стратиграфічні кореляції, існує ймовірність, що нам буде потрібно переглянути традиційні біостратиграфічні віки більшості ранньопермських копалин місцеперебувань у Пангеї.

