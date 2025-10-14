Сталагмит возрастом 289 млн лет: где нашли самое старое пещерное образование в мире

Самое древнее из когда-либо датированных пещерных образований, растущее из капель, было обнаружено в скалах Оклахомы. Исследователи полагают, что ему не менее 289 миллионов лет.

Сталагмит — это пещерное образование, которое растет из-за капель, падающих на пол пещеры, то есть снизу вверх. Сталактит – напротив, развивается в противоположном направлении, свисая с потолка, словно сосулька. И то и другое – формы спелеотемов, структур образующихся в пещерах в результате отложения минералов, пишет IFLScience.

Известно, что сталагмиты и сталактиты образуются, когда вода просачивается из-под земли, черпая минералы по мере продвижения сквозь породу. Когда она попадает в подземные пещеры, эти минералы могут затвердевать, образуя огромные, возвышающиеся сооружения, а их возраст порой может достигать сотен миллионов лет.

Где живут самые старые сталагмиты в мире

Известно, что сталагмиты растут крайне медленно – речь идет о росте всего на несколько сантиметров за тысячи лет. В результате, к тому времени, когда сталагмиты достигают значительных размеров, они зачастую оказываются достаточно старыми.

Система окаменелых пещер в Ричардс-Спур, штат Оклахома, считается домом для одних из самых древних сталагмитов в мире. Она состоит из известняка и является источником одних из самых разнообразных и хорошо сохранившихся окаменелостей палеозоя в мире, поскольку когда-то была заполнена нефтью и смолой, которые предохраняли окаменелости от разложения.

В результате пещерная система Ричардс-Спур является домом для множества "древнейших" открытий. Например, ранее ученые обнаружили здесь старейшую в мире оболочку амниоты и самый древний из когда-либо зарегистрированных сталагмитов.

В исследовании 2010 года учены обнаружили скрытый ранее потенциал сталагмитов в качестве климатических хроник глубокого времени: радиометрическое датирование сталагмита показало, что его возраст составляет 289 миллионов лет. Это делает ее, по словам авторов, "безусловно древнейшей спелеотемой, датированной напрямую радиометрическими методами".

Самый древний сталагмит в мире

Отметим, что датирование было проведено по фрагментам, найденным в скале, а не по целым спелеотемам. Пещеры Леман в Неваде являются самой протяженной пещерной системой в штате и являются домом для сталагмитов, возраст которых составляет 2,2 миллиона лет.

Обломки и сталагмит Ричардс-Спур имеют важное значение, поскольку доказывают, что эти спелеотемы могут сохраняться в течение значительных периодов времени, несмотря на относительную хрупкость. Более того, образцы предоставляют новый источник информации для лучшего понимания древних экосистем, например, информации о разнообразных окаменелостях, найденных в Ричардс-Спур.

По словам авторов исследования, изученные ими образцы позволяют пересмотреть фауну наземных позвоночных Ричардс-Спур в контексте первого абсолютного возраста и прямых палеклиматических данных для ранней перми – одной из важнейших глав в истории позвоночных. Поскольку этот возраст значительно старше, чем предполагают традиционные стратиграфические корреляции, существует вероятность, что нам потребуется пересмотреть традиционные биостратиграфические возрасты большинства раннепермских ископаемых местонахождений в Пангее.

