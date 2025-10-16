Знайдено велике джерело забруднення мікроволокнами: люди активно використовують його

Тканини, які використовують люди, з часом утворюють мікроскопічні волокна, що забруднюють планету. У новому дослідженні вчені виявили значне джерело забруднення мікроволокнам, про яке ми рідко замислюємося.

Від рушників і з натуральної бавовни до одягу із синтетичних матеріалів, тканини, які ми використовуємо, з часом утворюють мікроскопічні волокна, що забруднюють Землю. Попередні дослідження вже показали, що побутові пральні машини збирають і викидають ці мікроволокна в навколишнє середовище. Тепер у новому дослідженні, заснованому на цивільній науці, вчені продемонстрували, як вентиляційні отвори сушарок також виробляють мікроволокна при звичайному використанні в побуті, пише PHYS.org.

Під час дослідження вчені дійшли висновку, що побутові сушарки щорічно викидають понад 350 тонн мікроволокон, і це лише в США. Команда встановила сітчасту систему збору мікроволокон зовні вентиляційних отворів своїх домашніх сушарок на три тижні. Після вчені описали матеріали, що містяться в кожному завантаженні сушарки.

Результати засвідчили, що побутові сушильні машини є значним джерелом як натуральних, так і синтетичних мікрохвиль, які можуть переносити в навколишнє середовище хімічні речовини та барвники, що використовуються для їхньої обробки.

За словами директорки Лабораторії мікропластику та хімії довкілля і провідної авторки дослідження Моніки Арієнцо, результати нового дослідження розширюють наше розуміння того, як текстиль руйнується в типових побутових умовах.

Відомо, що мікроволокна вже зустрічаються повсюдно і здатні виділяти інші хімічні речовини в навколишнє середовище. Тепер вчені прагнуть зрозуміти, як скоротити кількість мікроволокон безпосередньо в місці їх утворення. Побутові сушильні машини можуть стати одним із простих способів розв'язання цієї проблеми.

Синтетичні тканини, наприклад, поліестер, нейлон і спандекс, згодом розпадаються на мікропластик, а 2023 року становили понад половину світового виробництва тканин. Як синтетичні, так і натуральні волокна, як-от бавовна, вовна і шовк, можна обробляти барвниками, антипіренами, перфторалкановими кислотами (PFAS) для надання водовідштовхувальних властивостей і формальдегідом для запобігання утворенню складок. На жаль, вчені все ще перебувають на початку шляху вивчення впливу цих хімічних речовин на навколишнє середовище і здоров'я людини, включно з впливом на розвиток і репродуктивне здоров'я людини.

Дослідження вже показали, що в процесі прання і сушіння утворюються мікроволокна. Далі пральні машини скидають їх у стічні води, а сушарки — у повітря. Наприклад, у США більшість сушильних машин — барабанні сушарки, які викидають гаряче повітря назовні будівлі й не мають фільтра для вловлювання мікроволокон після ворсового фільтра. Водночас інші види сушарок, наприклад конденсаторні та з тепловим насосом, поширеніші за межами Штатів і, ймовірно. Можуть мати інші рівні викидів.

Під час дослідження шість добровольців встановили сітчасті захисні екрани на вентиляційні отвори своїх сушарок. Вони надали відповідну інформацію про матеріали, які висушували, через додаток для смартфонів.

Далі реципієнти відправили сітчасті покриття вченим для аналізу, де Арієнцо з командою записали повну вагу кожного покриття і проаналізували його хімічний склад. Загалом за період дослідження було зареєстровано 76 завантажень сушарки, і ще 38 завантажень було зареєстровано для домогосподарств, які не встановили сітчасті покриття. Для кожного завантаження сушарки було вказано два найбільші предмети та їхній матеріал: рушники, штани й простирадла були найпоширенішими та найбільшими предметами.

Найпоширенішими матеріалами стали:

бавовна;

поліестер;

фліс.

Результати вказують на те, що мікроволокна з натуральних волокон були більш поширені на вентиляційних сітках сушарки, ніж синтетичні. Автори дослідження зазначають, що кількість мікроволокон на сітках значно різнилася — це пов'язують із моделлю сушарки, її віком та станом тканини.

Вчені також підрахували, що в середньому щорічно тільки в США в атмосферу викидається 3543 тонни мікроволокон. Аналіз сітчастих покриттів вентиляційних отворів сушарок показав, що 2728 тонн припадає на натуральні тканини, а 460 тонн — на синтетичні.

