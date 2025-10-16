Найден крупный источник загрязнения микроволокнами: люди активно использую его

Ткани, которые используют люди, со временем образуют микроскопические волокна, загрязняющие планету. В новом исследовании ученые обнаружили значительный источник загрязнения микроволокнам, о котором мы редко задумываемся.

От полотенец и з натурального хлопка до одежды из синтетических материалов, ткани, которые мы используем, со временем образуют микроскопические волокна, загрязняющие Землю. Предыдущие исследования уже показали, что бытовые стиральные машины собирают и выбрасывают эти микроволокна в окружающую среду. Теперь в новом исследовании, основанном на гражданской науке, ученые продемонстрировали, как вентиляционные отверстия сушилок также производят микроволокна при обычном использовании в быту, пишет PHYS.org.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что бытовые сушилки ежегодно выбрасывают более 350 тонн микроволокон, и это лишь в США. Команда установила сетчатую систему сбора микроволокон снаружи вентиляционных отверстий своих домашних сушилок на три недели. После ученые описали материалы, содержащиеся в каждой загрузке сушилки.

Результаты показали, что бытовые сушильные машины являются значительным источником как натуральных, так и синтетически микроволн, которые могут переносить в окружающую среду химические вещества и красители, используемые для их обработки.

По словам директора Лаборатории микропластика и химии окружающей среды и ведущего автора исследования Моники Ариенцо, результаты нового исследования расширяет наше понимание того, как текстиль разрушается в типичных бытовых условиях.

Известно, что микроволокна уже встречаются повсеместно и способны выделять другие химические вещества в окружающую среду. Теперь ученые стремятся понять, как сократить количество микроволокон непосредственно в месте их образования. Бытовые сушильные машины могут стать одним из простых способов решения этой проблемы.

Синтетические ткани, например, полиэстер, нейлон и спандекс, со временем распадаются на микропластик, а в 2023 году составили более половины мирового производства тканей. Как синтетические, так и натуральные волокна, такие как хлопок, шерсть и шелк, можно обрабатывать красителями, антипиренами, перфторалкановыми кислотами (PFAS) для придания водоотталкивающих свойств и формальдегидом для предотвращения образования складок. Увы, ученые все еще находятся в начале пути изучения воздействия этих химических веществ на окружающую среду и здоровье человека, включая влияние на развитие и репродуктивное здоровье человека.

Исследования уже показали, что в процессе стирки и сушки образуются микроволокна. Далее стиральные машины сбрасывают их в сточные воды, а сушилки – в воздух. Например, в США большинство сушильных машин – барабанные сушилки, которые выбрасывают горячий воздух наружу здания и не имеют фильтра для улавливания микроволокон после ворсового фильтра. В то же время другие виды сушилок, например конденсаторные и с тепловым насосом, более распространены за пределами Штатов и, вероятно. Могут иметь другие уровни выбросов.

В ходе исследования шесть добровольцев установили сетчатые защитные экраны на вентиляционные отверстия своих сушилок. Они предоставили соответствующую информацию о сушимых материалах через приложение для смартфонов.

Далее реципиенты отправили сетчатые покрытия ученым для анализа, где Ариенцо с командой записали полный вес каждого покрытия и проанализировали его химический состав. Всего за период исследования было зарегистрировано 76 загрузок сушилки, и еще 38 загрузок были зарегистрированы для домохозяйств, не установивших сетчатые покрытия. Для каждой загрузки сушилки были указаны два самых крупных предмета и их материал: полотенца, брюки и простыни были наиболее распространенными и крупными предметами.

Наиболее распространенными материалами стали:

хлопок;

полиэстер;

флис.

Результаты указывают на то, что микроволокна из натуральных волокон были более распространены на вентиляционных сетках сушилки, чем синтетические. Авторы исследования отмечают, что количество микроволокон на сетках значительно различалось – это связывают с моделью сушилки, ее возрастом и состоянием ткани.

Ученые также подсчитали, что в среднем ежегодно только в США в атмосферу выбрасывается 3543 тонны микроволокон. Анализ сетчатых покрытий вентиляционных отверстий сушилок показал, что 2728 тонн приходится на натуральные ткани, а 460 тонн — на синтетические.

