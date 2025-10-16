Відкрито дивовижне застосування кавової гущі: підвищує міцність бетону на 30%

У новому дослідженні австралійські вчені виявили нове дивовижне практичне застосування кавової гущі. Результати вказують, що обвуглена кавова гуща здатна підвищити міцність бетону майже на третину.

Більшість людей у світі вважають за краще починати свій день із чашечки ароматної кави — можна лише уявити, скільки кавової гущі щодня опиняється у відходах. Однак у новому дослідженні австралійські вчені виявили дивовижне практичне застосування кавової гущі — обвуглений продукт здатний збільшити міцність бетону до 30%, пише Science Alert.

Щорічно у світі виробляється близько 10 мільярдів кілограмів кавових відходів, більша частина яких потрапляє на звалища. За словами інженера Університету RMIT Раджива Ройчанда, утилізація органічних відходів є екологічною проблемою, оскільки призводить до викидів великої кількості парникових газів, зокрема метану і вуглекислого газу, які сприяють зміні клімату. Новий хитромудрий рецепт учених схоже здатний вирішити відразу кілька проблем.

В умовах розвитку будівельного ринку в усьому світі зростає попит на ресурсомісткий бетон, що пов'язано з низкою екологічних проблем. За словами інженера Королівського технологічного інституту (RMIT) Цзе Лі, видобуток природного піску, що триває в усьому світі, зазвичай із річищ річок і берегів, для задоволення потреб будівельної галузі, що швидко зростають, чинить великий вплив на навколишнє середовище.

Через обмеженість ресурсів і вплив видобутку піску на навколишнє середовище, існують критично важливі та довгострокові проблеми підтримки сталого постачання піску. Вчені вважають, що новий підхід, ймовірно, може допомогти запобігти потраплянню органічних відходів на звалища і краще зберегти наші природні ресурси, такі як пісок.

Органічні продукти, подібні до кавової гущі, не можна додавати безпосередньо в бетон, оскільки вони виділяють хімічні речовини, що знижують міцність будівельного матеріалу. У результаті вчені використовували низьке енергоспоживання і нагріли кавові відходи до температури понад 350°C, позбавляючи їх кисню.

Зазначимо, що цей процес відомий як піроліз і розщеплює органічні молекули, внаслідок чого утворюється пористе, багате на вуглець деревне вугілля, відоме як біовугілля, здатне утворювати зв'язки з цементною матрицею, проникаючи в неї. Під час дослідження також піролізували кавову гущу за 500°C, але отримані частинки біовугілля виявилися не такими міцними.

Автори дослідження попередили, що їм ще належить перевірити й оцінити довговічність такого цементного продукту. Наразі вони тестують поведінку гібридної кави та цементу під час циклів заморожування/розморожування, водопоглинання, стирання та багатьох інших стресових факторів.

До слова, команда також працює над створенням біовугілля з інших органічних відходів, зокрема деревини, харчових продуктів і сільських відходів.

