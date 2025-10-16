У Бетельгейзе виявлено несподіваного компаньйона: пояснює дивну поведінку зірки (фото)

Маленький компаньйон однієї з найяскравіших зірок на нічному небі Землі виявився об'єктом, який астрономи не очікували побачити. Це відкриття підтверджує теорію про те, чому масивна зірка в сузір'ї Оріона поводиться так дивно.

Related video

Астрономи нарешті підтвердили теорію про те, що у зірки Бетельгейзе справді є зірка-компаньйон, хоча й вона не така, як очікували вчені. Це молода зірка, схожа на Сонце. Відкриття астрономів показує, що не всі моделі еволюції зірок вірні. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зірка Бетельгейзе є червоним надгігнатом і перебуває в останній фазі свого життя, розташована на відстані приблизно 548 світлових років від нас у сузір'ї Оріона. Це одна з найяскравіших зірок на нічному небі. Бетельгейзе майже у 800 разів більша за Сонце за розміром і приблизно 17-19 разів більша за масою. При цьому Бетельгейзе в тисячі разів яскравіша за Сонце.

Одна з головних загадок, пов'язана з Бетельгейзе, полягає в тому, що ця зірка періодично змінює свою яскравість. Тобто вона стає то більш тьмяною, то виділяє більше світла протягом певного періоду. Одна з теорій припускає, що зміна яскравості Бетельгейзе пов'язана з тим, що її світло іноді блокує сусідня зірка-компаньйон і разом ці зірки утворюють подвійну систему.

Автори дослідження припустили, що компаньйоном може бути зірка білий карлик або ж нейтронна зірка. Обидва ці об'єкти виникають після смерті звичайних зірок, що мають різну масу.

Зірка Бетельгейзе та її несподіваний компаньйон (синій об'єкт) Фото: solar-system

Для того, щоб підтвердити своє припущення, науковці використовували рентгенівський космічний телескоп Чандра і космічний телескоп Габбл. Якщо компаньйон Бетельгейзе був би білим карликом або нейтронною зіркою, він мав би випускати рентгенівське випромінювання, коли забирає речовину з червоного надгіганта. У подвійних системах, де існує гігантська зірка і один із типів вищевказаних зірок, це звичайне явище.

Але вчені не виявили відповідного рентгенівського випромінювання, а значить компаньйоном є інша зірка, зрозуміли вчені. Подальше спостереження дало змогу виявити зірку, яку знайти астрономи не очікували. Виявляється, компаньйоном Бетельгейзе є молода зірка спектрального класу F, яка має розмір майже такий самий, як у Сонця. Враховуючи, що Бетельгейзе ще називається Альфа Оріона, то її компаньйон отримав назву Альфа Оріона B.

Виявляється, компаньйоном Бетельгейзе є молода зірка спектрального класу F, яка має розмір майже такий самий, як у Сонця Фото: solar-system

Таким чином астрономи підтвердили теорію про те, що у зірки Бетельгейзе дійсно є зірка-компаньйон, і що вона відповідальна за зміну яскравості червоного надгіганта. Але це ще не все.

Астрономи вважають, що дві зірки сформувалися одночасно приблизно 10 млн років тому. Але, оскільки більш масивні зірки живуть відносно недовго, Бетельгейзе наближається до кінця свого життя, а Альфа Оріона B перебуває в "розквіті сил".

Але моделі зоряної еволюції припускають, що, коли дві зірки народжуються разом, їхні маси мають бути дуже схожими. А ця подвійна система не вписується в цю схему. Альфа Оріона B має масу і розмір близькі до маси і розміру Сонця, і ця зірка здається дуже маленькою на тлі червоного надгіганта.

Таке величезне співвідношення мас відкриває нову можливість існування подвійних систем з екстремальними співвідношеннями мас, кажуть учені. Такі системи маловивчені, адже їх дуже складно виявити.

Як уже писав Фокус, чорні діри можуть рухатися і "прокидатися". Вчені виявили, що надмасивна чорна діра запускала потужне випромінювання через кілька місяців після руйнування зірки. Це свідчить про те, що чорні діри іноді "прокидаються" після періодів бездіяльності.