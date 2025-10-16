У Бетельгейзе обнаружен неожиданный компаньон: объясняет странное поведение звезды (фото)

Маленький компаньон одной из самых ярких звезд на ночном небе Земли оказался объектом, который астрономы не ожидали увидеть. Это открытие подтверждает теорию о том, почему массивная звезда в созвездии Ориона ведет себя так странно.

Астрономы наконец-то подтвердили теорию о том, что у звезды Бетельгейзе действительно есть звезда-компаньон, хотя и она не такая, как ожидали ученые. Это молодая звезда, похожая на Солнце. Открытие астрономов показывает, что не все модели эволюции звезд верны. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет ScienceAlert.

Звезда Бетельгейзе является красным сверхгигнатом и находится в последней фазе своей жизни, расположена на расстоянии примерно 548 световых лет от нас в созвездии Ориона. Это одна из самых ярких звезд на ночном небе. Бетельгейзе почти в 800 раз больше Солнца по размеру и примерно 17-19 раз больше по массе. При этом Бетельгейзе в тысячи раз ярче Солнца.

Одна из главных загадок, связанная с Бетельгейзе, состоит в том, что эта звезда периодически меняет свою яркость. То есть она становится то более тусклой, то выделяет больше света в течение определенного периода. Одна из теорий предполагает, что изменение яркости Бетельгейзе связано с тем, что ее свет иногда блокирует соседняя звезда-компаньон и вместе эти звезды образуют двойную систему.

Авторы исследования предположили, что компаньоном может быть звезда белый карлик или же нейтронная звезда. Оба этих объекта возникают после смерти обычных звезд, имеющих разную массу.

Для того, чтобы подтвердить свое предположение ученые использовали рентгеновский космический телескоп Чандра и космический телескоп Хаббл. Если компаньон Бетельгейзе был бы белым карликом или нейтронной звездой, он должен был бы выпускать рентгеновское излучение, когда забирает вещество из красного сверхгиганта. В двойных системах, где существует гигантская звезда и один из типов вышеуказанных звезд, это обычное явление.

Но ученые не обнаружили соответствующего рентгеновского излучения, а значит компаньоном является иная звезда, поняли ученые. Дальнейшее наблюдение позволило обнаружить звезду, которую найти астрономы не ожидали. Оказывается, компаньоном Бетельгейзе является молодая звезда спектрального класса F, которая имеет размер почти такой же, как у Солнца. Учитывая, что Бетельгейзе еще называется Альфа Ориона, то ее компаньон получил название Альфа Ориона B.

Таким образом астрономы подтвердили теорию о том, что у звезды Бетельгейзе действительно есть звезда-компаньон, и что она ответственна за изменение яркости красного сверхгиганта. Но это еще не все.

Астрономы считают, что две звезды сформировались одновременно примерно 10 млн лет назад. Но, поскольку более массивные звезды живут относительно недолго, Бетельгейзе приближается к концу своей жизни, а Альфа Ориона B находится в "расцвете сил".

Но модели звездной эволюции предполагают, что, когда две звезды рождаются вместе, их массы должны быть очень похожими. А эта двойная система не вписывается в эту схему. Альфа Ориона B имеет массу и размер близкие к массе и размеру Солнца, и эта звезда кажется очень маленькой на фоне красного сверхгиганта.

Такое огромное соотношение масс открывает новую возможность существования двойных систем с экстремальными соотношениями масс, говорят ученые. Такие системы малоизучены, ведь их очень сложно обнаружить.

