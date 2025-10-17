Люди погано сплять у повний місяць через давню звичку: що з'ясували вчені

Учені розповіли, чи може повний місяць впливати на сон людей, і якого ефекту варто очікувати.

Розібратися в тому, чи впливають фази місяця на людину розібратися досить складно, пише Popular Science.

"Багато хто романтизує повний місяць, особливо такі особливі події, як блакитний місяць, тому, можливо, цей вплив зумовлений емоціями, а не фізіологією", — каже доктор Стівен Карстенсен, консультант із розладів дихання, пов'язаних зі сном.

Іншими словами, якщо люди вважають, що не зможуть заснути в повний місяць, то одного цього очікування може виявитися достатньо, щоб так і не заснути вночі. Але незважаючи на це, місяць дійсно може впливати на сон.

В одному зі своїх досліджень швейцарські вчені провели експеримент, учасники якого не підозрювали, що він якось пов'язаний із місяцем і сном. У повний місяць у людей спостерігалося зниження активності мозку у фазі глибокого сну на 30%, їм було потрібно на 5 хвилин більше часу, щоб заснути. Загалом, під час повного місяця учасники експерименту спали на 20 хвилин менше.

Відео дня

Також учені виявили погіршення якості сну, а також зниження рівня мелатоніну. Цей гормон природним чином виробляється вночі, щоб заспокоїти тіло і підготувати його до сну.

"Ми знаємо, що світло, як штучне, так і природне, може пригнічувати вироблення мелатоніну, тому цілком імовірно, що місячне світло може чинити природний стимулювальний ефект", — каже психіатр і фахівець з медицини сну Алекс Дімітріу.

Інше дослідження, проведене вченим зі Швейцарії, показало схожі результати. У ньому взяли участь 47 здорових дорослих, які спали на 25 хвилин менше в повний місяць. Також аналіз показав, що чоловіки страждали від такого безсоння більше, ніж жінки. Загалом, чоловіки спали під час повного місяця на 50 хвилин менше.

Крім цього, учасникам другого дослідження знадобилося на 30 хвилин більше, щоб досягти фази швидкого сну і стадії сновидінь.

Але всі ці дослідження об'єднує один нюанс: усі їх проводили в лабораторіях сну, де незнайома обстановка може впливати на сон.

Щоб усунути цю проблему, вчені з Вашингтонського університету провели свій експеримент у реальних умовах. Вони відстежили людський сон у трьох аргентинських громадах, одна з яких розташовувалася на околиці міста, інша — в сільській місцевості, а третя — у віддаленому районі без електрики.

Також було проаналізовано сон 464 студентів університету в Сіетлі, чиї показники відстежували за допомогою годинника.

У всіх місцях, незалежно від штучного освітлення, учасники спали менше в ночі, які передували повному місяцю.

Учені припускають, що такий взаємозв'язок може бути наслідком давньої звички. Річ у тім, що коли місяць був повним і найяскравішим, наші пращури, найімовірніше, відправлялися на полювання і лягали спати пізніше.

Нагадаємо, вчені назвали 5 тварин, які поводяться незвично при світлі Місяця. Ці види тварин мають захопливі поведінкові реакції на місячне світло.