Мозок "спить" ще близько 30 хвилин після того, як людина піднімається з ліжка, — учені

Вранці може здатися, що наш мозок вмикається разом із дзвінком будильника, хоча через деякий час люди все ще можуть відчувати сонливість. Річ у тім, що процес пробудження — це поступовий, скоординований процес.

Дослідник сну з Університету Лозанни в Швейцарії Орелі Стефан каже, що мозок не переходить від сну до неспання миттєво, пише Live Science.

За пробудження людини щоранку відповідають підкіркові ділянки мозку — група нейронних утворень, розташованих під корою великих півкуль. Ретикулярна активувальна система (РАС) спочатку надсилає сигнал для активації таламуса, який передає сенсорну інформацію в інші частини мозку, а потім у кору великих півкуль — зовнішній шар мозку, що складається зі складок.

За словами експерта, після нашого пробудження вранці, мозку потрібен ще деякий час, щоб вийти на потрібний рівень когнітивних здібностей. Такий період називається інерцією сну, і він може тривати від 15 до 30 хвилин, а в деяких випадках, цей відрізок часу може дорівнювати годині.

Учені поки що не можуть сказати точно, чому виникає така тривала ранкова сонливість, але час пробудження може відігравати свою роль у цьому питанні. Деякі дослідники вважають, що ранкову сонливість можна побороти, відмовившись від будильника.

"Коли ваш мозок прокидається самостійно, він у потрібний момент посилає сигнал, щоб завершити сон", — каже Стефан.

Існує безліч ділянок мозку, які беруть до уваги внутрішні та зовнішні сигнали й обговорюють одна з одною, коли переходити до різних стадій сну, а також, зрештою, коли вас слід розбудити спонтанно, пояснила вона.

Наша система неспання прислухається до цих внутрішніх і зовнішніх сигналів і створює цикли, в яких ми стаємо бадьорішими приблизно кожні 50 секунд. Наш рівень неспання коливається в межах цих 50-секундних періодів, то наростаючи, то знижуючись.

"Під час фази наростання прокидатися складніше. Але коли цикл іде на спад, сон стає крихким, і в цей період прокидатися набагато легше. Протягом цих 50 секунд у нас є період безперервного сну і період крихкості сну", — пояснює експерт.

Для цього вчені радять прокидатися завжди в один і той самий час, без допомоги будильника.

"Тоді ваш мозок зможе почекати потрібного моменту в 50 секунд, і ви почуватиметеся менш сонним після пробудження. Водночас будильник може будити вас у найбільш невідповідний момент, і тоді у вас з'явиться сильна інерція сну", — каже експерт.

Водночас науковці досі не можуть пояснити, чому однакова кількість сну в один день здається бадьорим, а в інший його не вистачає. Деякі дослідження показують, що харчування і тривалість сну можуть впливати на ранкову бадьорість або на те, як мозок перемикається зі стану неспання в стан сну.

