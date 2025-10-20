Мозг "спит" еще около 30 минут после того, как человек поднимается с постели, - ученые

Утром может показаться, что наш мозг включается вместе со звонком будильника, хотя некоторое время спустя люди все еще могут ощущать сонливость. Все дело в том, что процесс пробуждения – это постепенный, скоординированный процесс.

Исследователь сна из Университета Лозанны в Швейцарии Орели Стефан говорит, что мозг не переходит от сна к бодрствованию мгновенно, пишет Live Science.

За пробуждение человека каждое утро отвечают подкорковые области мозга — группа нейронных образований, расположенных под корой больших полушарий. Ретикулярная активирующая система (РАС) вначале отправляет сигнал для активации таламуса, который передает сенсорную информацию в другие части мозга, а после в кору больших полушарий – внешний слой мозга, состоящий из складок.

По словам эксперта, после нашего пробуждения утром, мозгу нужно еще некоторое время, чтобы выйти на нужный уровень когнитивных способностей. Такой период называется инерцией сна, и он может длиться от 15 до 30 минут, а в некоторых случаях, этот отрезок времени может равнять часу.

Ученые пока не могут сказать точно, почему возникает такая продолжительная утренняя сонливость, но время пробуждения может играть свою роль в этом вопросе. Некоторые исследователи считают, что утреннюю сонливость можно побороть, отказавшись от будильника.

“Когда ваш мозг просыпается самостоятельно, он в нужный момент посылает сигнал, чтобы завершить сон”, - говорит Стефан.

Существует множество областей мозга, которые принимают во внимание внутренние и внешние сигналы и обсуждают друг с другом, когда переходить к различным стадиям сна, а также, в конечном счете, когда вас следует разбудить спонтанно, пояснила она.

Наша система бодрствования прислушивается к этим внутренним и внешним сигналам и создает циклы, в которых мы становимся более бодрыми примерно каждые 50 секунд. Наш уровень бодрствования колеблется в пределах этих 50-секундных периодов, то нарастая, то снижаясь.

“Во время фазы нарастания просыпаться сложнее. Но когда цикл идет на спад, сон становится хрупким, и в этот период просыпаться намного легче. В течение этих 50 секунд у нас есть период непрерывного сна и период хрупкости сна”, - объясняет эксперт.

Для этого ученые советуют просыпаться всегда в одно и то же время, без помощи будильника.

“Тогда ваш мозг сможет подождать нужного момента в 50 секунд, и вы будете чувствовать себя мнее сонным после пробуждения. В это же время, будильник может будить вас в самый неподходящий момент, и тогда у вас появится сильная инерция сна”, - говорит эксперт.

В это же время, ученые до сих пор не могут объяснить, почему одинаковое количество сна в один день кажется бодрящим, а в другой его не хватает. Некоторые исследования показывают, что питание и продолжительность сна могут влиять на утреннюю бодрость или на то, как мозг переключается из состояния бодрствования в состояние сна.

