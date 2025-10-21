Розкрито секрет мікробів, що мешкають у кратерах Червоного моря: як їм вдається виживати

Нове дослідження являє собою перший "геномний" аналіз подібних гідротермальних систем. Вченим також вдалося розпізнати, як життя і геологія формують одне одного.

Дослідження було проведено під керівництвом професора Александра Росадо з Університету науки й технологій імені короля Абдалли (KAUST) і виявило незвичайний світ мікроорганізмів у гідротермальних полях гори Хатіба в центральній частині Червоного моря. Автори дослідження зазначають, що їхня робота є першим "геномнимним" аналізом цих гідротермальних систем, надаючи безпрецедентне уявлення про типи мікробів, які присутні в них, і метаболічні функції, що забезпечують їхню життєдіяльність, пише PHYS.org.

За словами провідного автора дослідження Шаріфі Альталхі, мікробі з полів гори Хатіба демонструють дивовижну метаболічну універсальність. Розуміння цих функцій дає змогу побачити, як життя формує навколишнє середовище, а також те, наскільки тісно переплетені геологія та біологія в Червоному морі.

Зазначимо, що поля гори Хатіба вперше були задокументовані 2023 року спільною експедицією KAUST-GEOMAR, яка виявила низькотемпературні зони виходу і пагорби оксиду заліза, які височіють, глибиною від 778 до 1450 метрів. Ці мікробні залізні пагорби являють собою найбільшу з відомих активних низькотемпературних систем оксигідроксиду заліза у світі.

Нове дослідження ґрунтується на цьому відкритті, але вчені використовували метагеноміку з розшифруванням геному для реконструкції понад 300 мікробних геномів із п'яти зон виходу по всьому комплексу полів гори Хатіба. Дані вказують, що ця система несхожа на будь-яке інше відоме поле жерл.

У своїй роботі вчені використовували не традиційні генетичні дослідження, що виявляють лише присутність мікробів, а аналіз із розшифруванням геному, що дає змогу вченим визначити, як ці мікроби функціонують, щоб виживати та робити свій внесок у навколишнє середовище.

Загалом команді вдалося ідентифікувати 314 мікробних геномів, що представляють бактерії та археї, багато з яких раніше не були відомі науці. Аналіз виявив несподівану екосистему, в якій домінують мікроби, здатні до колообігу заліза, сірки, азоту і вуглецю. Вважається, що ці функції керують хімічними перетвореннями, що формують середовище жерла, а також підтримують життя в екстремальних умовах.

За словами професора Росадо, це місце в Червоному морі унікальне завдяки переважанню метаболізму, заснованого на залізі, що разюче відрізняється від систем, заснованих на сірці та метані, характерних для більшості гідротермальних джерел.

Унікальний ландшафт також робить жерло Хатіба в Червоному морі природною лабораторією для вивчення життя в екстремальних умовах. Крім того, вчені отримали нові підказки для розуміння мікробних процесів, що забезпечують стійкість океану і глобальний колообіг вуглецю. Розуміння цих метаболічних мереж може бути корисним для біотехнологічних застосувань, як-от видобуток металів, виробництво біоенергії та відновлення навколишнього середовища.

