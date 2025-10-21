Золота рибка виросла в озері до 30 кг: учені попереджають господарів акваріумів і тераріумів (фото)

Кілька років тому в Шампані, Франція, рибалка спіймав в озері 30-кілограмову золоту рибку. Відомо, що рибальське господарство випустило в озеро особину ще 20 років тому, і відтоді риба стала однією з найбільших у світі.

У світі існує безліч порід золотих рибок, але всі вони належать до надзвичайно витривалого виду домашніх коропів. Іноді, вони схрещуються з іншими видами, як це сталося з рибою-рекордсменкою, яку назвали "Морквиною", пише IFL Science.

Науковці кажуть, що Морквина є гібридом коропа і коі, і за 20 років поневірянь у місцевому озері вона змогла вирости до 30 кг. Це приблизно відповідає вазі середньостатистичної 10-річної дитини. Рибалці Енді Хаккету знадобилося цілих 25 хвилин, щоб витягнути цю золоту рибку з озера, потім він зробив кілька знімків і випустив рекордсмена.

Золота рибка на прізвисько Морквина Фото: Bluewater Lakes

Експерти підкреслюють, що величезні розміри Морквини слугують ще одним нагадуванням про те, що домашніх вихованців не можна випускати в дику природу. Наприклад, деякі види золотих рибок, будучи вкрай витривалими, можуть досягати гігантських розмірів.

У деяких частинах Америки вже виникали проблеми через гігантських золотих рибок. Вони порушували мулове дно, вириваючи рослини.

Відомо, що золоті рибки можуть їсти все, що їм пропонують, і залежно від породи, можуть жити напрочуд довго. Так, довгоживучі породи можуть виростати до 30 см і більше. Якщо ж їх схрестити з іншим видом риби, як у випадку з Морквиною, то риби виростають ще більших розмірів.

Більшість людей звикли бачити крихітних золотих рибок у невеликих акваріумах, але їхній розмір частково визначається навколишнім середовищем. Рибка в невеликому акваріумі, яка отримує скромну кількість їжі, залишиться маленькою до самої смерті.

Але якщо ж помістити золоту рибку у великий акваріум з рясним кормом, тоді вона швидко виросте в розмірах.

Нагадаємо, вчені розповіли, яка насправді пам'ять у золотої рибки і чому всі говорять про 3 секунди. Дослідники спростували міф про те, що пам'ять золотої рибки триває всього 3 секунди — насправді, вони пам'ятають роки свого життя.