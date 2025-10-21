Золотая рыбка выросла в озере до 30 кг: ученые предупреждают хозяев аквариумов и террариумов (фото)

Несколько лет назад в Шампани, Франция, рыбак поймал в озере 30-килограмовую золотую рыбку. Известно, что рыболовное хозяйство выпустило в озеро особь еще 20 лет назад, и с тех пор рыба стала одной из самых крупных в мире.

В мире существует множество пород золотых рыбок, но все они относятся к чрезвычайно выносливому виду домашних карпов. Иногда, они скрещиваются с другими видами, как это произошло с рыбой-рекордсменкой, которую назвали «Морковкой», пишет IFL Science.

Ученые говорят, что Морковка является гибридом карпа и кои, и за 20 лет скитаний в местном озере она смогла вырасти до 30 кг. Это примерно соответствует весу среднестатистического 10-летнего ребенка. Рыбаку Энди Хаккету понадобилось целых 25 минут, чтобы вытащить эту золотую рыбку из озера, потом он сделал несколько снимков и выпустил рекордсмена.

Золотая рыбка по прозвищу Морковка Фото: Bluewater Lakes

Эксперты подчеркивают, что огромные размеры Морковки служат еще одним напоминанием о том, что домашних питомцев нельзя выпускать в дикую природу. К примеру, некоторые виды золотых рыбок, будучи крайне выносливыми, могут достигать гигантских размеров.

В некоторых частях Америки уже возникали проблемы из-за гигантских золотых рыбок. Они нарушали иловое дно, вырывая растения.

Известно, что золотые рыбки могут есть все, что им предлагают, и в зависимости от породы, могут жить на удивление долго. Так, долгоживущие породы могут вырастать до 30 см и больше. Если же их скрестить с другим видом рыбы, как в случае с Морковкой, то рыбы вырастают еще больших размеров.

Большинство людей привыкли видеть крошечных золотых рыбок в небольших аквариумах, но их размер частично определяется окружающей средой. Рыбка в небольшом аквариуме, которая получает скромное количество еды, останется маленькой до самой смерти.

Но если же поместить золотую рыбку в большой аквариум с обильным кормом, тогда она быстро вырастет в размерах.

Напомним, ученые рассказали, какая на самом деле память у золотой рыбки и почему все говорят про 3 секунды. Исследователи опровергли миф о том, что память золотой рыбки длится всего 3 секунды — на самом деле, они помнят годы своей жизни.