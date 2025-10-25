Земля створила власний "вічний вогонь": захований за водоспадом Вічного Полум'я

Водоспад Вічного Полум'я розташований на пласті сланцевих порід, багатих органічними речовинами. У результаті за стіною води палає вічне полум'я, що досягає висоти у 20 сантиметрів.

Водоспад Вічного Полум'я — мініводоспад у штаті Нью-Йорк, США, де розташований один із небагатьох у світі природних "вічних вогнів". Відомо, що водоспад розташований на пласті сланцевих порід, багатих органічними речовинами, під час розкладання яких виділяється легкозаймистий природний газ. Саме він виділяється через тріщини в землі, забезпечуючи "вічне" полум'я, пише Live Science.

Висота водоспаду становить близько 9 метрів і складається з двох ярусів:

один — нагорі, висотою 2,5 метра;

інший — біля основи, висотою 6,5 метра.

Каскад протікає по виходу на поверхню сланцю — осадової породи, що складається зі спресованої глини, мулу, бруду та органічних речовин. Як випливає з назви, за водоспадом Вічного полум'я ховається вогонь, що горить безперервно. Невеличке полум'я досягає висоти 20 сантиметрів і захищене від бризок і вітру станами невеликого грота.

Згідно з путівником, повітря навколо водоспаду наповнене запахом тухлих яєць. За словами дослідників, це пов'язано з тим, що каскад оточений виходами природного газу, які виділяють в атмосферу сірководень, метан та інші гази. Найбільший із цих виходів розташований просто під Вічним вогнем.

Відомо, що гази, подібні до метану, легко запалюються. А завдяки захисту невеликого грота, природний газ, що сочиться з виходу, легко підпалити сірником або запальничкою — в результаті він горітиме постійно. Інші виходи навколо водоспаду не захищені гротом, а тому їхнє підпалювання не призведе до утворення "вічного вогню". Зауважимо, що ці виходи невидимі, якщо тільки не розташовані на дні струмка чи водойм поруч із водоспадом — у такому разі можна помітити, як газ виходить на поверхню.

За словами дослідників, природний газ біля водоспаду Вічного Полум'я утворюється внаслідок розкладання органічної речовини в загублених шарах сланцю. Наприклад, газ надходить із геологічної формації, відомої як Ганноверський сланець і датованої девонським періодом — 419,2-358,9 млн років тому.

Органічна речовина, що розкладається в цій формації товщиною 27,5 м, виділяє гази, які накопичуються під землею. У міру зростання тиску ці гази виходять через тріщини в породі та ґрунті, утворюючи виходи на поверхню.

У путівники значиться, що найкращим часом для відвідування водоспаду Вічного Полум'я є рання весна, коли водоспад і "вічний вогонь" виглядають найбільш дивовижно. Зазначимо, що водоспад сильно залежить від талих вод і опадів, тому влітку й восени потік зазвичай пересихає. Водночас полум'я за водоспадом залежить від відносно сухої погоди: влітку воно горить яскравіше, але навесні виглядає яскравіше, оскільки водоспад розсіює світло.

