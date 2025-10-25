Земля создала собственный "вечный огонь": спрятан за водопадом Вечного Пламени

Водопад Вечного Пламени расположен на пласте сланцевых пород, богатых органическими веществами. В результате за стеной воды пылает вечное пламя, достигающее высоты в 20 сантиметров.

Водопад Вечного Пламени – мини-водопад в штате Нью-Йорк, США, где находится один из немногих в мире природных "вечных огней". Известно, что водопад расположен на пласте сланцевых пород, богатых органическими веществами, при разложении которых выделяется легковоспламеняющийся природный газ. Именно он выделяется через трещины в земле, обеспечивая "вечное" пламя, пишет Live Science.

Высота водопада составляет около 9 метров и состоит из двух ярусов:

один – наверху, высотой 2,5 метра;

другой – у основания, высотой 6,5 метра.

Каскад протекает по выходу на поверхность сланца – осадочной породы, состоящей из спрессованной глины, ила, грязи и органических веществ. Как следует из названия, за водопадом Вечного пламени скрывается огонь, горящий непрерывно. Небольшое пламя достигает высоты в 20 сантиметров и защищено от брызг и ветра станами небольшого грота.

Согласно путеводителю, воздух вокруг водопада наполнен запахом тухлых яиц. По словам исследователей, это связано с тем, что каскад окружен выходами природного газа, которые выделяют в атмосферу сероводород, метан и другие газы. Самый большой из этих выходов находится прямо под Вечным огнем.

Известно, что газы, подобные метану, легко воспламеняются. А благодаря защите небольшого грота, сочащийся из выхода природный газ легко поджечь спичкой или зажигалкой – в результате он будет гореть постоянно. Другие выходы вокруг водопада не защищены гротом, а потому их поджигание не приведет к образованию "вечного огня". Отметим, что эти выходы невидимы, если только не расположены на дне ручья или водоемов рядом с водопадом – в таком случае можно заметить, как газ выходит на поверхность.

По словам исследователей, природный газ у водопада Вечного Пламени образуется в результате разложения органического вещества в загубленных слоях сланца. Например, газ поступает из геологической формации, известной как Ганноверский сланец и датируемой девонским периодом – 419,2–358,9 млн лет назад.

Органическое вещество, разлагающееся в этой формации толщиной 27,5 м, выделяет газы, которые скапливаются под землей. По мере роста давления эти газы выходят через трещины в породе и почве, образуя выходы на поверхность.

В путеводители значится, что лучшим временем для посещения водопада Вечного Пламени является ранняя веска, когда водопад и "вечный огонь" выглядят наиболее впечатляюще. Отметим, что водопад сильно зависит от талых вод и осадков, поэтому летом и осенью поток обычно пересыхает. В то же время пламя за водопадом зависит от относительно сухой погоды: летом оно горит ярче, но весной выглядит ярче, поскольку водопад рассеивает свет.

