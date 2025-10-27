Людство еволюціонує небаченим раніше чином: який фактор відіграє головну роль

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні еволюції людства і висновки виявилися несподіваними. Дані вказують на те, що люди еволюціонують абсолютно несподіваним чином.

Люди часто ставлять собі питання: що важливіше — гени, з якими ми народилися, чи країна, в якій живемо? У новому дослідженні, проведеному командою з Університету штату Мен, вчені виявили, що місце проживання та оточення людини впливають на її життя більше, ніж успадковані гени, пише Daily Mail.

За словами співавтора дослідження, доцента кафедри економіки та сталого розвитку Університету штату Мен Тімоті Воррінга, дані вказують на те, що, те, як люди вчаться, обмінюються ідеями та розробляють інновації у своїх суспільствах, сьогодні багато в чому формує наше індивідуальне майбутнє. Простими словами, наш добробут дедалі менше визначається біологією і дедалі більше покладається на культурні системи, що оточують нас, зокрема:

спільноти;

країна;

технології.

Дослідники зазначають, що це явище, відоме як "великий еволюційний перехід", розгортається вже 2,5 мільйона років — з моменту відділення людей від приматів. Тепер, як вважають учені, цей процес прискорюється в сучасних спільнотах як ніколи швидко. За словами Воррінга, це спостерігається всюди: від окулярів до вакцин і систем безпеки харчових продуктів — усі вони є культурними системами на рівні груп, які випереджають природний відбір щодо людських генів.

Під час дослідження Воррінг із колегою-дослідником Закарі Вудом створили нову концепцію під назвою "Еволюційний перехід в успадкуванні та індивідуальності" (ETII). Це надало перевірений спосіб вивчення зростаючого впливу культури на перетворення суспільств на "суперорганізми".

Еволюція — поступовий процес адаптації та зміни живих істот з плином часу за допомогою передачі генетичних ознак від батьків до потомства. Широке поширення змін у популяції може зайняти від кількох тисяч до кількох десятків тисяч років, залежно від тиску відбору та розміру популяції.

Нова теорія припускає, що сучасне людське суспільство здатне прискорити цей процес, причому в сотні, а то й тисячі разів. Це призводить до масштабних змін, спільних для всієї групи людей, що зазнають впливу окремих культурних традицій і нових знань.

Автори дослідження вважають, що це може допомогти людям краще підготуватися до розв'язання проблем рівня вимирання, наприклад, спалахів хвороб або екологічних катастроф. Хоча спільноти століттями обмінювалися технологіями, наприклад, корінні народи обмінювалися знаряддями праці або методами ведення сільського господарства, нова ідея полягає в масштабі та швидкості культурного впливу сьогодні.

Учені дійшли такого висновку, проаналізувавши попередні дослідження і теорії за допомогою математичної формули для порівняння темпів культурних і генетичних змін. Команда також вивчила історичні віхи, такі як розвиток сільського господарства і писані закони.

Згідно з теорією ETII, групи, що перебувають у кращому становищі для процвітання як команда, зможуть уникнути "найжорстокіших етапів" генетичної еволюції, включно зі знаменитою теорією "виживання найбільш пристосованих".

Вважається, що культурна еволюція також може допомогти запобігти стихійним лихам або хворобам, які знищували великі популяції протягом усієї історії. Утім, деякі культурні інновації не завжди йдуть на користь еволюційному шляху людства. Одним із яскравих прикладів є надмірна залежність людей від смартфонів, яка здатна завдати шкоди еволюції, знижуючи особисте соціальне навчання. А воно, згідно з дослідженням, є ключем до культурного зростання.

