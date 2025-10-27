Человечество эволюционирует невиданным ранее образом: какой фактор играет главную роль

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении эволюции человечества и выводы оказались неожиданными. Данные указывают на то, что люди эволюционируют совершенно неожиданным образом.

Люди часто задаются вопросом: что важнее – гены, с которыми мы родились, или страна, в которой живем? В новом исследовании, проведенном командой из Университета штата Мэн, ученые обнаружили, что место проживания и окружение человека оказывают на его жизнь большее влияние, чем наследуемые гены, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам соавтора исследования, доцента кафедры экономики и устойчивого развития Университета штата Мэн Тимоти Уорринга, данные указывают что, то, как люди учатся, обмениваются идеями и разрабатывают инновации в своих обществах, сегодня во многом формирует наше индивидуальное будущее. Простыми словами, наше благополучие все меньше определяется биологией и все больше полагается на культурные системы, окружающие нас, в том числе:

Відео дня

сообщества;

страна;

технологии.

Исследователи отмечают, что это явление, известное как "великий эволюционный переход", разворачивается уже 2,5 миллиона лет – с момента отделения людей от приматов. Теперь, как считают ученые, этот процесс ускоряется в современных сообществах как никогда быстро. По словам Уорринга, это наблюдается повсюду: от очков до вакцин и систем безопасности пищевых продуктов – все они представляют собой культурные системы на уровне групп, которые предвосхищают естественный отбор в отношении человеческих генов.

В ходе исследования Уорринг с коллегой-исследователем Закари Вудом создали новую концепцию под названием "Эволюционный переход в наследовании и индивидуальности" (ETII). Это предоставило проверяемый способ изучения растущего влияния культуры на превращение обществ в "суперорганизмы".

Эволюция – постепенный процесс адаптации и изменения живых существ с течением времени посредством передачи генетических признаков от родителей к потомству. Широкое распространение изменений в популяции может занять от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч лет, в зависимости от давления отбора и размера популяции.

Новая теория предполагает, что современное человеческое общество способно ускорить этот процесс, причем в сотни, а то и тысячи раз. Это приводит к масштабным изменениям, общим для всей группы людей, подверженных воздействий отдельных культурных традиций и новых знаний.

Авторы исследования считают, что это может помочь людям лучше подготовиться к решению проблем уровня вымирания, например, вспышкам болезней или экологическим катастрофам. Хотя сообщества веками обменивались технологиями, например, коренные народы обменивались орудиями труда или методами ведения сельского хозяйства, новая идея заключается в масштабе и скорости культурного влияния сегодня.

Ученые пришли к такому выводу, проанализировав предыдущие исследования и теории с помощью математической формулы для сравнения темпов культурных и генетических изменений. Команда также изучила исторические вехи, такие как развитие сельского хозяйства и писаные законы.

Согласно теории ETII, группы, находящиеся в лучшем положении для процветания как команда, смогут избежать "самых жестоких этапов" генетической эволюции, включая знаменитую теорию "выживания наиболее приспособленных".

Считается, что культурная эволюция также может помочь предотвратить стихийные бедствия или болезни, которые уничтожали большие популяции в течение всей истории. Впрочем, некоторые культурные инновации не всегда идут на пользу эволюционному пути человечества. Одним из ярких примеров является чрезмерная зависимость людей от смартфонов, которая способна нанести ущерб эволюции, снижая личное социальное обучение. А оно, согласно исследованию, является ключом к культурному росту.

Напомним, ранее мы писали о том, как люди могут эволюционировать в новые виды.

Ранее Фокус писал о том, что скачок в эволюции людей 320 тыс. лет назад произошел из-за изменения климата.