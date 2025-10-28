Британець отримав 3D-протез обличчя після страшної аварії: як він почувається (відео)

75-річний Дейв Річардс із Девона став першим в історії Національної служби охорони здоров'я Великої Британії пацієнтом, якому встановили 3D-протез обличчя.

Чоловік отримав важкі опіки голови третього ступеня в липні 2021 року після удару п'яного водія, який перевищив швидкість, пише The Guardian. У той момент він їхав на велосипеді разом зі своїми друзями.

Крім важкої травми обличчя, у Дейва було пошкоджено спину і таз, а також зламано кілька ребер.

Після лікування, в період реабілітації, чоловіка направили в клініку реконструктивного протезування, яка відкрила медичний центр Bristol 3D, перший у Великій Британії центр такого роду, де 3D-сканування, проєктування і друк проводять в одному місці, що обслуговує Національну службу охорони здоров'я.

Річардс згадує, що хірурги намагалися врятувати його око, проте побоювалися, що інфекція може поширитися з ока зоровим нервом у мозок. У підсумку око йому видалили.

"Потім було ухвалено рішення використати вільний клапоть, взявши тканину з кровоносними артеріями і венами і пересадивши її в шию, так що клапоть повністю закрив один бік мого обличчя", — розповідає Дейв, додавши, що процес створення 3D-друкованого обличчя був "не найприємнішим".

"У перші дні одужання я почувався дуже вразливим і не хотів вступати в соціальні контакти. Мені знадобилося багато часу, щоб відчути себе комфортно щодо свого зовнішнього вигляду, того, як, на мою думку, на мене дивилися люди і що вони про мене думали, — але я пройшов великий шлях у цьому відношенні", — зізнався він.

Спочатку він не дуже вірив в успіх лікування, проте зараз змінив свою думку:

"Я радий, що пройшов цей курс лікування, тому що він привів мене туди, де я зараз. Я завжди говорив, що яке б лікування не пропонували, якщо я впевнений, що воно принесе користь, а ризики не надто високі, я спробую все і спробую, і це, як і раніше, так".

Емі Дейві, старша наукова співробітниця з реконструктивної хірургії в North Bristol NHS Trust, пояснила, як вони досягли такого результату.

"Сканування поверхні пацієнтів для протезування означає, що пацієнтів можна сканувати під час руху, і ця технологія може використовувати цей рух, щоб допомогти протезам адаптуватися до рухів. Використовувані 3D-принтери використовують передові пластикові смоли, властивості яких дозволяють наносити їх безпосередньо на шкіру, і матеріали безпечні для шкіри протягом тривалого часу", — розповіла вона.

Чоловіка, який збив Річардса, було засуджено до трьох років позбавлення волі та позбавлено права керування транспортними засобами на сім років. Однак його випустили на волю вже через півтора року через хорошу поведінку і визнання провини.

Постраждалий велосипедист зізнається, що не особливо радий цьому, оскільки через нього він ледь не загинув і щодня відчуває біль після травм.

