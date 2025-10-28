Британец получил 3D-протез лица после страшной аварии: как он себя чувствует (видео)

75-летний Дэйв Ричардс из Девона стал первым в истории Национальной службы здравоохранения Великобритании пациентом, которому установили 3D-протез лица.

Мужчина получил тяжелые ожоги головы третьей степени в июле 2021 года после удара пьяного водителя, превысившего скорость, пишет The Guardian. В тот момент он ехал на велосипеде вместе со своими друзьями.

Кроме тяжелой травмы лица, у Дэйва были повреждены спина и таз, а также сломаны несколько ребер.

После лечения, в период реабилитации, мужчину направили в клинику реконструктивного протезирования, которая открыла медицинский центр Bristol 3D, первый в Великобритании центр такого рода, где 3D-сканирование, проектирование и печать проводятся в одном месте, обслуживающем Национальную службу здравоохранения.

Ричардс вспоминает, что хирурги пытались спасти его глаз, однако опасались, что инфекция может распространиться из глаза по зрительному нерву в мозг. В итоге глаз ему удалили.

"Затем было принято решение использовать свободный лоскут, взяв ткань с кровеносными артериями и венами и пересадив ее в шею, так что лоскут полностью закрыл одну сторону моего лица", – рассказывает Дэйв, добавив, что процесс создания 3D-печатного лица был "не самым приятным".

"В первые дни выздоровления я чувствовал себя очень уязвимым и не хотел вступать в социальные контакты. Мне потребовалось много времени, чтобы почувствовать себя комфортно в отношении своего внешнего вида, того, как, по моему мнению, на меня смотрели люди и что они обо мне думали, — но я проделал большой путь в этом отношении", – признался он.

Изначально он не очень верил в успех лечения, однако сейчас изменил свое мнение:

"Я рад, что прошел этот курс лечения, потому что он привел меня туда, где я сейчас. Я всегда говорил, что какое бы лечение ни предлагалось, если я уверен, что оно принесет пользу, а риски не слишком высоки, я попробую все и попробую, и это по-прежнему так".

Эми Дэйви, старший научный сотрудник по реконструктивной хирургии в North Bristol NHS Trust, объяснила, как они достигли такого результата.

"Сканирование поверхности пациентов для протезирования означает, что пациентов можно сканировать во время движения, и эта технология может использовать это движение, чтобы помочь протезам адаптироваться к движениям. Используемые 3D-принтеры используют передовые пластиковые смолы, свойства которых позволяют наносить их непосредственно на кожу, и материалы безопасны для кожи в течение длительного времени", – рассказала она.

Мужчина, сбивший Ричардса, был приговорен к трем годам лишения свободы и лишен права управления транспортными средствами на семь лет. Однако его выпустили на волю уже через полтора года за хорошее поведение и признание вины.

Пострадавший велосипедист признается, что не особо рад этому, поскольку из-за него он чуть не погиб и ежедневно чувствует боль после травм.

