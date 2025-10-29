Сердитий "череп" стежить із гігантського кратера у Сахарі: настільки великий, що видно з космосу

Знімок, зроблений астронавтом 2023 року, закарбував щось цікаве в гігантському вулканічному кратері у Сахарі. На знімку можна розглянути величезний череп, який сердито дивиться вгору.

На моторошному знімку, зробленому астронавтом, зображено примарну споруду, схожу на череп, який сердито дивиться в космос із дна гігантського вулканічного кратера в Сахарі. Цей двійник"гігантського черепа" розташований на дні Тру-о-Натрон, також відомого як Дун-Орей — вулканічної кальдери, або кратера, завширшки 1000 метрів на півночі Чаду, пише Live Science.

Вулканічна яма, за словами вчених, утворилася внаслідок потужного виверження сотні тисяч років тому і розташована в самому серці масиву Тібесті — гірського хребта протяжністю 480 кілометрів, який простягнувся через центр пустелі Сахара через Чад і Лівію.

За даними Земної обсерваторії NASA, з космосу дно кальдери безпомилково нагадує череп, однак із землі його навряд чи можна впізнати. Білий колір рота, носа і щік черепа зумовлений присутністю натрону — природної суміші декагідрату карбонату натрію, бікарбонату натрію, хлориду натрію і сульфату натрію. Ця соляна суміш надзвичайно шарувата і зблизька нагадує потріскану фарбу.

Водночас ділянки очей і носових отворів насправді являють собою шлакові конуси — круті конічні пагорби, побудовані навколо вулканічних жерл, що підносяться над іншою частиною дна кальдери. Темніша ділянка зліва від обличчя — це тінь, що відкидається високим краєм кратера, що надає черепу характерної форми.

Зазначимо, що сьогодні Тру-о-Натрон млявий, проте експерти вважають, що колись це місце було льодовиковим озером, що процвітало. Ще в 1960-х роках вчені виявили під покритим соляною кіркою дном западини скам'янілості морських равликів і планктону — їхній вік становив близько 14 000 років. У 2015 році наступна експедиція виявила скам'янілості водоростей, вік яких становить 120 000 років.

Кальдера сьогодні перебуває в стані вулканічного спокою, причому вона увійшла в цю стадію незабаром після своєї появи. Однак вулкан розташований недалеко від Тарсо-Туссіде, великого вулканічного утворення, покритого морем застиглої лави. Тут, за словами вчених, розташований стратовулкан, який все ще вважається активним, попри те, що не вивергався останніми понад 12 000 років.

До слова, Тру-о-Натрон — не єдине вулканічне утворення, схоже на череп із космосу. На півострові Чілтепе в озері Манагуа в Нікарагуа є два вулканічні озера, кожне з яких розташоване у власній кальдері, що також надає йому вигляду черепа.

