Сердитый "череп" следит из гигантского кратера в Сахаре: настолько велик, что виден из космоса

Снимок, сделанный астронавтом в 2023 году, запечатлел нечто любопытное в гигантском вулканическом кратере в Сахаре. На снимке можно рассмотреть огромный череп, сердито смотрящий вверх.

На жутком снимке, сделанном астронавтом, изображено призрачное сооружение, похожее на череп, сердито смотрящий в космос со дна гигантского вулканического кратера в Сахаре. Этот двойник "гигантского черепа" находится на дне Тру-о-Натрон, также известного как Дун-Орей — вулканической кальдеры, или кратера, шириной 1000 метров на севере Чада, пишет Live Science.

Вулканическая яма, по словам ученых, образовалась в результате мощного извержения сотни тысяч лет назад и расположена в самом сердце массива Тибести – горного хребта протяженностью 480 километров, протянувшегося через центр пустыни Сахара через Чад и Ливию.

По данным Земной обсерватории NASA, из космоса дно кальдеры безошибочно напоминает череп, однако с земли его едва ли можно узнать. Белый цвет рта, носа и щек черепа обусловлен присутствием натрона – природной смеси декагидрата карбоната натрия, бикарбоната натрия, хлорида натрия и сульфата натрия. Эта соляная смесь чрезвычайно слоистая и вблизи напоминает потрескавшуюся краску.

В то же время области глаз и носовых отверстий на самом деле представляют собой шлаковые конусы – крутые конические холмы, построенные вокруг вулканических жерл, возвышающихся над остальной частью дна кальдеры. Более темная область слева от лица — это тень, отбрасываемая высоким краем кратера, что придает черепу характерную форму.

Отметим, что сегодня Тру-о-Натрон безжизненен, однако эксперты полагают, что когда-то это место представляло собой процветающее ледниковое озеро. Еще в 1960-х годах ученые обнаружили под покрытым соляной коркой дном впадины окаменелости морских улиток и планктона – их возраст составил около 14 000 лет. В 2015 году следующая экспедиция обнаружила окаменелости водорослей, возраст которых составляет 120 000 лет.

Кальдера сегодня находится в состоянии вулканического покоя, причем она вошла в эту стадию вскоре после своего появления. Однако вулкан расположен недалеко от Тарсо-Туссиде, обширного вулканического образования, покрытого морем застывшей лавы. Здесь, по словам ученых, находится стратовулкан, который все еще считается активным, несмотря на то, что не извергался последние более 12 000 лет.

К слову, Тру-о-Натрон — не единственное вулканическое образование, похожее на череп из космоса. На полуострове Чилтепе в озере Манагуа в Никарагуа есть два вулканических озера, каждое из которых расположено в собственной кальдере, что также придает ему вид черепа.

