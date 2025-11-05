Ніхто не їздить верхи на зебрах: чому тварини не розглядаються як засіб пересування

Люди вже давно одомашнили коней, а тому постійно їздять верхи на них. Але чому ніхто не пробував покататися верхи на їхніх смугастих родичах — зебрах?

Час від часу люди цікавляться, чому люди їздять верхи на конях, але ніколи не пробували скакати галопом на зебрах? Дослідники розповіли, чому ці тварини не розглядаються як засіб пересування, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Як люди одомашнили коней

Щоб відповісти на це запитання, необхідно розібратися в тому, як і коли люди одомашнили коней. Насправді люди й коні не завжди були такими вже добрими друзями з кіньми та в доісторичні часи полювали на тварин заради м'яса, а не розглядали їх як засіб пересування. Однак у якийсь момент люди почали одомашнювати тварин, поклавши початок міграції європейським континентом, що змінила світ.

Відео дня

Тривалий час найбільш популярною моделлю одомашнення серед археозоологів була "курганна гіпотеза". У Казахстані, де існувала стародавня ботайська культура, дослідники виявили велику кількість кісток коней, датованих приблизно 4000 роком до н.е. Науковці також виявили й інші сліди, як-от потенційні отвори для стовпів огорожі та кераміку, що містила кінський жир, можливо, із зібраного молока. Усе це свідчило про те, що одомашнення коней відбувалося в цьому регіоні.

Дослідники вивчили скам'янілості коней і виявили, що зуби коней, імовірно, мали сліди зносу, що потенційно могло бути переконливою вказівкою на те, що їхню вуздечку брала верхова їзда. Утім, останніми роками ця гіпотеза зазнає дедалі більшої критики, оскільки коні в інших регіонах, які, як вважається, не були одомашнені, демонстрували подібні сліди зносу. Генетичний аналіз відсунув часову шкалу, але вчені вважають, що коні все ж були одомашнені в цьому регіоні.

За словами доцента і куратора кафедри археології Університету Колорадо в Боулдері Вільяма Тейлора, докладне геномне дослідження ранніх євразійських коней показало, що ямні коні не були предками перших домашніх коней, відомих як лінія DOM2. Крім того, у ямних коней не було виявлено генетичних доказів суворого контролю над відтворенням.

Останні дані вказують на те, що одомашнення коней, імовірно, дійсно відбулося в причорноморських степах, але набагато пізніше, ніж припускає курганна гіпотеза. Передбачається, що контроль людини над кіньми почався безпосередньо перед вибуховим поширенням коней і колісниць Євразією на початку II тисячоліття до н. е.

Чому люди не катаються верхи на зебрах?

То чому ж ми не катаємося верхи на зебрах? Річ не у відсутності спроб. Відомо, що голландці під час колонізації частини Південної Африки спробували приручити цих тварин, але марно. На жаль, тварини чинили опір одомашненню і регулярно виривалися з упряжі. Проте деяких особин все ж вдалося одомашнити. У достатній кількості, щоб їздити верхи.

Коні та зебри — далекі родичі, які розійшлися від спільного предка 4-4,5 мільйона років тому. Умови, в яких опинилися ці види, що розійшлися, дуже вплинули на їхню придатність до приручення і транспортування.

За словами викладача кафедри верхової їзди Ноттінгемського університету Трента Керол Голл, на відміну від непарнокопитних Євразії, популяція зебр в Африці була відносно безпечною та особливо добре адаптованою до навколишнього середовища. Усі парнокопитні тут — травоїдні види з добре розвиненою реакцією "бий або біжи". Однак, щоб вижити в подібних умовах великої кількості великих хижаків, зебри еволюціонували в особливо пильну і чуйну тварину. У результаті тварини рятуються втечею і проявляють потужну реакцію в разі упіймання.

Ці реакції, на жаль, не роблять зебр хорошими кандидатами для одомашнення. Крім того, у них розвинувся здоровий страх перед людьми, і вони, як правило, уникають нас, коли це можливо.

Річ у тім, що тварини, яких можна одомашнити, як правило, повинні швидко дорослішати, мати спокійну вдачу і доброзичливе ставлення до людини. Зебри, з їхньою природною агресивністю і сильними рефлексами ухилення, не підходять для приручення.

За словами дослідників, були рідкісні випадки, коли людям вдалося приручити зебр для особистого користування, проте такі випадки є не більш ніж винятком.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені дали відповідь на запитання: зебри білі з чорними смугами чи навпаки.

Раніше Фокус писав про те, що британські вчені з'ясували, чому зебри мають смугасте забарвлення.