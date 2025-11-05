Восени та взимку справді хочеться більше спати: вчені пояснили чому так відбувається

З приходом осені та зими багато людей помічають, що їм постійно хочеться спати. Але з чим може бути пов'язана така зміна? Думки вчених із цього приводу різняться.

"Я не думаю, що нашому організму потрібно більше годин сну, коли дні стають коротшими, але все ж таки люди починають почуватися соннішими", — каже фахівець із медицини сну і представник Американської академії медицини сну (AASM) Карін Джонсон, пише Popular Science.

Вона додає, що існує кілька теорій з цього приводу.

"Одна з причин полягає в тому, що під час укорочення дня рівень мелатоніну в організмі підвищується", — каже Джонсон.

Мелатонін — це гормон, який регулює цикл сну і неспання в нашому організмі. Надлишок цього гормону може призводити до постійної сонливості та зниження рівня енергії.

"По-друге, циркадний ритм організму порушується сильніше — природний 24-годинний годинник, що регулює цикл сну і неспання. Зі скороченням світлового дня циркадний ритм зміщується. Це може порушити режим сну і призвести до надмірної втоми. Особливо якщо нам не вистачає ранкового світла", — додає експерт.

Взимку люди частіше перебувають у приміщенні, а це означає, що організм отримує менше природного світла. У результаті природні ритми організму серйозно порушуються. Встати з ліжка в темний час доби набагато складніше, тому що саме сонячне світло регулює циркадний ритм і подає організму сигнал до пробудження.

Також дані нещодавнього дослідження показали, що взимку у людей спостерігається довша фаза швидкого сну, ніж улітку. Саме на цю фазу сну припадає найбільша кількість сновидінь.

Незважаючи на те, що люди не впадають у зимову сплячку, як деякі види на землі, вони можуть переходити в режим, схожий на сплячку під час зміни пір року. Темп нашого життя сповільнюється, їжа стає ситнішою і щільнішою і з'являється відчуття сонливості. Організм також починає компенсувати нестачу сонячного світла, подовжуючи фазу швидкого сну, яка важлива для здоров'я мозку.

Експерт також нагадує, що загалом люди краще сплять у прохолодну погоду. Також у холодну погоду організму потрібно більше енергії, щоб зігрітися, а це може викликати "зимову втому" і сонливість.

Загальний рівень енергії також може знижувати важча їжа, багата на вуглеводи, тому що вона перетравлюється довше. У такому стані люди також менше займаються спортом.

Вчені сходяться на думці про те, що взимку організму не потрібно більше сну, але сезонні зміни в нашому способі життя можуть робити людей сонними. Але є і хороші новини.

Джонсон каже, що ранній відхід до сну взимку може допомогти врахувати сезонні зміни в організмі людини.

"Намагайтеся вимикати електроніку ввечері, дотримуйтеся регулярного режиму харчування протягом дня і переконайтеся, що ви достатньо рухаєтеся", — додає експерт.

Джонсон підкреслює важливість ранкового світла для підтримки нашого розпорядку дня.

"Якщо ви не отримуєте цього природного світла, використання лайтбоксу приблизно на 30 хвилин щоранку може бути дуже корисним", — підсумувала експертка.

