Осенью и зимой действительно хочется больше спать: ученые объяснили почему так происходит

С приходом осени и зимы многие люди замечают, что им постоянно хочется спать. Но с чем может быть связана такая перемена? Мнения ученых по этому поводу разнятся.

«Я не думаю, что нашему организму нужно больше часов сна, когда дни становятся короче, но все же люди начинают чувствовать себя более сонными», - говорит специалист по медицине сна и представитель Американской академии медицины сна (AASM) Карин Джонсон, пишет Popular Science.

Она добавляет, что существует несколько теорий по этому поводу.

«Одна из причин заключается в том, что при укорочении дня уровень мелатонина в организме повышается», - говорит Джонсон.

Мелатонин – это гормон, который регулирует цикл сна и бодрствования в нашем организме. Избыток этого гормона может приводить к постоянной сонливости и снижению уровня энергии.

«Во-вторых, циркадный ритм организма нарушается сильнее — естественные 24-часовые часы, регулирующие цикл сна и бодрствования. С сокращением светового дня циркадный ритм смещается. Это может нарушить режим сна и привести к чрезмерной усталости. Особенно если нам не хватает утреннего света», - добавляет эксперт.

Зимой люди чаще находятся в помещении, а это значит, что организм получает меньше естественного света. В результате природные ритмы организма серьезно нарушаются. Встать с постели в темное время суток намного сложнее, потому как именно солнечный свет регулирует циркадный ритм и подает организму сигнал к пробуждению.

Также данные недавнего исследования показали, что зимой у людей наблюдается более длинная фаза быстрого сна, чем летом. Именно на эту фазу сна приходится наибольшее количество сновидений.

Несмотря на то, что люди не впадают в зимнюю спячку, как некоторые виды на земле, они могут переходить в режим, похожий на спячку при смене времен года. Темп нашей жизни замедляется, пища становится более сытной и плотной и появляется ощущение сонливости. Организм также начинает компенсировать недостаток солнечного света, продляя фазу быстрого сна, которая важна для здоровья мозга.

Эксперт также напоминает, что в целом люди лучше спят в прохладную погоду. Также в холодную погоду организму требуется больше энергии, чтобы согреться, а это может вызывать «зимнюю усталость» и сонливость.

Общий уровень энергии также может снижать более тяжелая пища, богатая углеводами, потому как она переваривается дольше. В таком состоянии люди также меньше занимаются спортом.

Ученые сходятся на мысли о том, что зимой организму не требуется больше сна, но сезонные изменения в нашем образе жизни могут делать людей сонными. Но есть и хорошие новости.

Джонсон говорит, что ранний отход ко сну зимой может помочь учесть сезонные изменения в организме человека.

«Старайтесь выключать электронику вечером, придерживайтесь регулярного режима питания в течение дня и убедитесь, что вы достаточно двигаетесь», - добавляет эксперт.

Джонсон подчеркивает важность утреннего света для поддержания нашего распорядка дня.

«Если вы не получаете этого естественного света, использование лайтбокса примерно на 30 минут каждое утро может быть очень полезным», - подытожила эксперт.

