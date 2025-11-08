Дуже особливе місце на Землі: у світі є лише одна точка, що з'єднує одразу три океани (фото)

Дослідники розповіли про унікальне водне "перехрестя", де вода може вливатися одразу в три земні океани. Вважається, що це єдине місце у світі, де можливе щось подібне.

Тріпл-Дівайд-Пік у Монтані — єдине місце на Землі, де, за словами вчених, вода може вливатися одразу в три океани: Тихий, Атлантичний або Північний Льодовитий. Відомо, що у світі існують й інші подібні точки, також відомі як "гідрологічні вершини", але Тріпл-Дивайд-Пік вважається єдиним місцем на планеті, яке з'єднує три океани, а не три моря або суміш морів і океанів. Утім, деякі експерти все ще заперечують це твердження, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За даними експертів Служби національних парків, талі води з вершини можуть переміщатися на захід через басейн річки Колумбія і потрапляти до Тихого океану, або ж річками Міссурі та Міссісіпі до Атлантичного океану. Як альтернатива, тала вода або краплі дощу, що потрапляють на пік Тріпл-Дівайд, можуть потрапляти в Гудзонову затоку через річку Саскачеван. Зазначимо, що Міжнародна гідрографічна організація вважає Гудзонову протоку частиною Північного Льодовитого океану, а тому Тріпл-Дівайд-Пік фактично з'єднує одразу три океани.

Відео дня

Вважають, що пік розташований на Континентальному вододілі Північної Америки — уявній лінії, що проходить через Скелясті гори й розділяє основні річкові системи, які впадають у три океани:

Тихий океан;

Атлантичний океан;

Північний Льодовитий океан.

Пік Тріпл-Дівайд — одна з двох гідрологічних вершин на Континентальному вододілі та в Північній Америці, інша — Сноу-Доум розташована в Канаді. Вважається, що тала вода зі Сноу-Доум може впадати в Тихий океан через річку Колумбія, у Північний Льодовитий океан — через річку Маккензі, а в Гудзонову затоку — через річку Нельсон.

Проблема полягає в тому, що деякі вчені вважають, що Гудзонова протока є частиною Атлантичного океану. Таким чином, на думку цих учених, саме Сноу-Лоум насправді є єдиним потрійним вододілом на Землі, що з'єднує відразу три океани. Для них вода з піка Тріпл-Дівайд впадає тільки в Тихий або Атлантичний океан.

Тріпл-Дівайд-Пік і Сноу-Доум також розташовані на інших "великих вододілах", які позначають різні вододіли. Крім Континентального вододілу, пік Тріпл-Дівайд розташований на Лаврентійському вододілі, що розділяє вододіл Гудзонової затоки на півночі від вододілу Мексиканської затоки на півдні.

Водночас Сноу-Доум розташований на Арктичному вододілі, який розділяє вододіл Північного Льодовитого океану на північному заході від вододілу Гудзонової затоки на південному сході.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названо найдовший тунель у світі: 137 км завдовжки й славиться своєю смачною водою.

Раніше Фокус писав про те, що в Тихому океані ховаються "велетні": вчені не знали про їхнє існування.