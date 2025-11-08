Очень особенное место на Земле: в мире есть лишь одна точка, соединяющая сразу три океана (фото)

Исследователи рассказали об уникальном водном "перекрестке", где вода может вливаться сразу в три земных океана. Считается, что это единственное место в мире, где возможно нечто подобное.

Трипл-Дивайд-Пик в Монтане — единственное место на Земле, где, по словам ученых, вода может вливаться сразу в три океана: Тихий, Атлантический или Северный Ледовитый. Известно, что в мире существуют и другие подобные точки, также известные как "гидрологические вершины", но Трипл-Дивайд-Пик считается единственным местом на планете, соединяющим три океана, а не три моря или смесь морей и океанов. Впрочем, некоторые эксперты все еще оспаривают это утверждение, пишет Live Science.

По данным экспертов Службы национальных парков, талые воды с вершины могут перемещаться на запад через бассейн реки Колумбия и попадать в Тихий океан, или же по рекам Миссури и Миссисипи в Атлантический океан. В качестве альтернативы, талая вода или капли дождя, попадающие на пик Трипл-Дивайд, могут попадать в Гудзонов залив через реку Саскачеван. Отметим, что Международная гидрографическая организация считает Гудзонов пролив частью Северного Ледовитого океана, а потому Трипл-Дивайд-Пик фактически соединяет сразу три океана.

Считается, что пик расположен на Континентальном водоразделе Северной Америки — воображаемой линии, проходящей через Скалистые горы и разделяющей основные речные системы, впадающие в три океана:

Тихий океан;

Атлантический океан;

Северный Ледовитый океан.

Пик Трипл-Дивайд – одна из двух гидрологических вершин на Континентальном водоразделе и в Северной Америке, другая – Сноу-Доум находится в Канаде. Считается, что талая вода из Сноу-Доум может впадать в Тихий океан через реку Колумбия, в Северный Ледовитый океан — через реку Маккензи, а в Гудзонов залив — через реку Нельсон.

Проблема заключается в том, что некоторые ученые полагают, что Гудзонов пролив является частью Атлантического океана. Таким образом, по мнению этих ученых, именно Сноу-Лоум на самом деле является единственным тройным водоразделом на Земле, соединяющим сразу три океана. Для них вода с пика Трипл-Дивайд впадает только в Тихий или Атлантический океан.

Трипл-Дивайд-Пик и Сноу-Доум также расположены на других "великих водоразделах", которые обозначают различные водоразделы. Помимо Континентального водораздела, пик Трипл-Дивайд расположен на Лаврентийском водоразделе, разделяющем водораздел Гудзонова залива на севере от водораздела Мексиканского залива на юге.

В то же время, Сноу-Доум расположен на Арктическом водоразделе, который разделяет водораздел Северного Ледовитого океана на северо-западе от водораздела Гудзонова залива на юго-востоке.

