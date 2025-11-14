Вчені знайшли сліди "Атлантиди" в Киргизстані: місто було втрачене через катаклізм
На дні озера Іссик-Куль в Киргизстані дослідники знайшли сліди "затопленого міста", схожого на легендарну Атлантиду з давньогрецьких міфів. На думку науковців, це велике торгове поселення, яке було втрачене через катастрофу в 15 столітті.
Про розкопки в киргизькій "Атлантиді" пише 14 листопада Daily Mail. За словами дослідників, величезне солоне озеро Іссик-Куль різко піднялося з часів античності та середньовіччя, і руїни міста опинилися під водою.
Оточене горами ТяньШань озеро Іссик-Куль сягає майже 182 км у довжину та 60 км у ширину, а його максимальна глибина — 668 метрів, однак залишки поселення знаходяться зовсім неглибоко. Дослідники знайшли під водою сліди середньовічного кладовища, частини будівель з обпаленої цегли та керамічний посуд. За словами науковців, в місті могли бути мусульманські молитовні, школи, лазні та, ймовірно, млин.
Керівник експедиції, дослідник Національної академії наук Киргизької Республіки Валерій Колченко зазначає, що місто було великим торговим поселенням, та було втрачене в 15 столітті через "жахливу трагедію", яку за масштабами можна "порівняти з катастрофою в Помпеях".
"Місце, яке ми досліджуємо, було містом або великим торговим центром", — сказав Колченко.
Що знайшли в затонулій "Атлантиді"
Як повідомляє видання Heritage Daily, під час розкопок в затопленому комплексі Тору-Айгир на північному заході Іссик-Куля археологи дослідили чотири підводні локації біля берега на глибині від одного до чотирьох метрів.
У першій зоні знайшли багато залишків споруд з обпаленої цегли, одна з яких мала жорно для помелу зерна.
В решті локацій виявлені сліди мусульманського некрополя 13 століття та споруди з глиняної цегли круглої і прямокутної форми. У знайдених похованнях збереглися традиції ісламських ритуалів: скелети лежать обличчям на північ в напрямку Кібли — це напрямок на Мекку, а точніше на Каабу, за яким мусульмани спрямовують свої молитви.
Знайдені зразки відправлені на аналіз для датування методом прискорювальної мас-спектрометрії, який дозволить визначити вік матеріалів.
Журналісти зазначили, що загублене поселення в Тору-Айгирі стояло на Шовковому шляху, що з'єднував Азію та Європу, і було однією з його важливих ділянок. Після занепаду цивілізації на цю територію прийшли кочові народи, а зараз навколо озера розташовано багато невеликих сіл.
Історію про затонуле місто Атлантиду вперше розповів 2 300 років тому давньогрецький філософ Платон. Офіційна наука вважає її міфом, проте деякі ентузіасти вважають, що місто існувало насправді.
Нагадаємо, 8 вересня ЗМІ писали, що нібито загублена Атлантида знайдена на океанському дні поблизу берегів Іспанії.
Раніше, 2 липня, медіа розповідали про заяви археолога-любителя Майкла Доннеллана, який стверджує, що нарешті знайшов Атлантиду біля міста Кадіса в іспанській провінції Андалусії. Він показав фото "довгих лінійних структур", висічених на дні океану, які назвав руїнами легендарного міста.