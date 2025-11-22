Під льодами Норвегії знайдено стародавні списи: вперше в історії щось подібне знайшли тут (фото)

Турист подорожував гірським регіоном і плато Норвегії, коли натрапив на дещо незвичайне — дерев'яні списи, які стирчали з-під снігу. Пізніше стало зрозуміло, що це пастка для масового вилову тварин віком 1500 років.

Восени 2024 року турист, на ім'я Хельге Тітланд, подорожував Аурланнфьєллетом, гірським регіоном і плато в Норвегії, і виявив дивні дерев'яні списи, які стирчали зі снігу, що танув. Турист повідомив про знахідку місцевим археологам, але в регіон повернувся сніг, перш ніж команда змогла провести дослідження, пише Popular Science.

Рік потому вчені з муніципалітету округу Вестланд і Університетського музею Бергена повернулася на місце, щоб вивчити знахідку — дослідники виявили 1500-річну систему масового вилову оленів.

За словами співавтора дослідження, археолога з муніципалітету округу Вестланд Ейстейна Скора, це перший в історії випадок, коли вченим вдалося виявити дерев'яну мисливську пастку, що піднімається з-під льоду. Ба більше, вчені вважають, що знахідка унікальна і в європейському контексті.

Оленярська споруда на Еурландсф'єллете побудована 1500 років тому Фото: University Museum of Bergen

Скар з колегами також виявили кілька дуже добре збережених оленячих рогів, що підтверджує характер споруди. За словами вчених, на всіх рогах також було виявлено сліди різьблення, що дало змогу краще зрозуміти саму мисливську діяльність.

Залишки стародавньої мисливської пастки складаються із сотень різьблених дерев'яних стовпів. Ба більше, вченим також вдалося виявити дві огорожі, які, ймовірно, вели оленів у загін для забою. Також було виявлено артефакти, включно із залізними наконечниками списів, дерев'яними держаками списів і стріл, частинами луків і загадковими предметами, майстерно вирізаними з дерева. Точне призначення цих знарядь все ще залишається незрозумілим, але вчені вважають, що вони також пов'язані з полюванням.

За словами Скара, крім того, вчені виявили брошку з оленячого рогу, яка, ймовірно, була втрачена мисливцем у розпал битви. І все ж, найдивовижнішою знахідкою залишається одне або кілька весел із хитромудрим орнаментом. Дослідники досі не знають, для чого їх відвезли в гори 1500 років тому.

Археолог Лейф Інге Аствейт показує одну з посудин, знайдених у місці вилову диких тварин Фото: University Museum of Bergen

Річ у тім, що мисливський комплекс був виявлений вченими на висоті понад 1400 метрів над рівнем моря. Археологи зазначають, що це місце напрочуд добре збереглося завдяки холодному періоду, що стався приблизно в середині 16 століття, коли пастка цілий рік лежала під снігом, а потім і зовсім була скута льодом.

Досі рештки перебували в оптимальних умовах зберігання — холоді, темряві та вогкості. Знайдені археологами предмети зараз перебувають у морозильній камері музею, повільно сохнуть. Однак, за словами вчених, їм не вдалося забрати всі артефакти з собою. За словами Скара, проблема полягає в тому, що деякі артефакти швидко згниють, якщо лід у цьому місці розтане ще швидше.

