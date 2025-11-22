Подо льдами Норвегии найдены древние копья: впервые в истории нечто подобное нашли здесь (фото)

Турист путешествовал по горному региону и плато Норвегии, когда наткнулся на нечто необычное — деревянные копья, торчащие из-под снега. Позже стало ясно, что это ловушка для массового отлова животных возрастом 1500 лет.

Осенью 2024 года турист по имени Хельге Титланд путешествовал по Аурланнфьеллету, горному региону и плато в Норвегии, и обнаружил странные деревянные копья, торчащие из тающего снега. Турист сообщил о находке местным археологам, но в регион вернулся снег, прежде чем команда смогла провести исследование, пишет Popular Science.

Год спустя ученые из муниципалитета округа Вестланд и Университетского музея Бергена вернулась на место, чтобы изучить находку — исследователи обнаружили 1500-летнюю систему массового отлова оленей.

По словам соавтора исследования, археолога из муниципалитета округа Вестланд Эйстейна Скора, это первый в истории случай, когда ученым удалось обнаружить деревянную охотничью ловушку, поднимающуюся из-подо льда. Более того, ученые полагают, что находка уникальна и в европейском контексте.

Оленеводческое сооружение на Эурландсфьеллете построено 1500 лет назад Фото: University Museum of Bergen

Скар с коллегами также обнаружили несколько очень хорошо сохранившихся оленьих рогов, что подтверждает характер сооружения. По словам ученых, на всех рогах также были обнаружены следы резьбы, что позволило лучше понять саму охотничью деятельность.

Остатки древней охотничьей ловушки состоят из сотен резных деревянных столбов. Более того, ученым также удалось обнаружить две ограды, которые, вероятно, вели оленей в загон для забоя. Также были обнаружены артефакты, включая железные наконечники копий, деревянные древки копий и стрел, части луков и загадочные предметы, искусно вырезанные из дерева. Точное предназначение этих орудий все еще остается неясным, но ученые полагают, что они также связаны с охотой.

По словам Скара, кроме того, ученые обнаружили брошь из оленьего рога, которая, вероятно, была потеряна охотником в разгар битвы. И все же, самой удивительной находкой остается одно или несколько весел с замысловатым орнаментом. Исследователи до сих пор не знают, для чего их увезли в горы 1500 лет назад.

Археолог Лейф Инге Аствейт показывает один из сосудов, найденных в месте отлова диких животных Фото: University Museum of Bergen

Дело в том, что охотничий комплекс был обнаружен учеными на высоте более 1400 метров над уровнем моря. Археологи отмечают, что это место удивительно хорошо сохранилось благодаря холодному периоду, произошедшему примерно в середине 16 века, когда ловушка круглый год лежала под снегом, а затем и вовсе была скована льдом.

До сих пор останки находились в оптимальных условиях хранения — холоде, темноте и сырости. Найденные археологами предметы сейчас находятся в морозильной камере музея, медленно сохнут. Однако, по словам ученых, им не удалось забрать все артефакты с собой. По словам Скара, проблема заключается в том, что некоторые артефакты быстро сгниют, если лед в этом месте растает еще быстрее.

