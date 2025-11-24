Привиди людського роду: виявлено невідому раніше генеалогічну лінію людини

Дослідники щойно виявили "примари" давно зниклого народу — сліди зберігалися в центральній частині Південної Америки щонайменше 8000 років.

Сліди раніше невідомої групи людей, які генетично відрізнялися від своїх сусідів, щонайменше 8000 років зберігаються в центральній частині Південного конуса Південної Америки, зокрема в Аргентині. Вчені вважають це одним з останніх місць, яких люди досягли під час поширення світом. Наприклад, деякі з найбільш ранніх свідчень присутності людини в найпівденніших районах континенту датуються приблизно 14 000 років. Втім, археологи давно сперечаються з цього приводу, пише Science Alert.

Основна проблема полягає в тому, що сьогодні дуже мало досліджень присвячено давній ДНК людини з цього регіону. У новому дослідженні під керівництвом фахівця з еволюційної біології людини з Гарвардського університету Хав'єра Маравелля Лопеса вченим вдалося заповнити білі плями в історії нашого виду.

Команда проаналізувала ДНК 238 стародавніх жителів центральної частини Південного конуса, чия загальна тривалість життя охоплює 10 тисячоліть. У результаті їм вдалося збільшити багатство зразків стародавньої ДНК з цього регіону більш ніж у десять разів. Вчені також змогли зіставити дані з існуючими стародавніми записами ДНК, датованими 12 000 років тому, від корінних народів, що населяли Америку до колонізації.

Результати вказують на існування раніше невідомої генеалогічної лінії людини. Вважається, що найбільш ранній представник цієї групи жив близько 8500 років тому. Ба більше, приблизно 4600-150 років тому більшість людей, представлених у записах ДНК, належали саме до цієї групи.

Хоча ці представники центральної Аргентини співіснували з двома іншими різними генетичними лініями людини в середньому голоцені, вчені виявили неймовірно мало свідчень міжрегіонального змішування.

Зразки давньої людської ДНК було проаналізовано з усієї центральної частини Південного конуса Південної Америки Фото: vaccine-1

За словами Маравелля Лопеса, зразок ДНК людини, знайденої в районі Пампасів, яка жила близько 10 000 років тому, засвідчив, що жителі цього регіону почали формувати генетичні відмінності від інших груп людей у сусідніх частинах Південної Америки.

Усе це вказує на існування раніше невідомої лінії людей, яка зберігалася як основний компонент генеалогічного древа щонайменше останні 8000 років, аж до нинішніх днів. Найдивовижнішим, за словами авторів дослідження, є те, що регіон, відомий розмаїттям мов і культур, насправді демонстрував неймовірно однорідне походження за такої незначної міграції.

Дослідники очікують, що цей розширений набір стародавньої ДНК з часом дасть змогу краще зрозуміти давню історію людства в Аргентині.

