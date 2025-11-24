Призраки людского рода: обнаружена неизвестная ранее генеалогическая линия человека

Исследователи только что обнаружили «призраки» давно исчезнувшего народа — следы сохранялись в центральной части Южной Америки не менее 8000 лет.

Следы ранее неизвестной группы людей, генетически отличавшихся от своих соседей, не менее 8000 лет сохраняются в центральной части Южного конуса Южной Америки, в частности в Аргентине. Ученые считают это одним из последних мест, которых люди достигли в ходе распространения по миру. Например, некоторые из самых ранних свидетельств присутствия человека в самых южных районах континента датируются примерно 14 000 лет. Впрочем, археологи давно спорят на этот счет, пишет Science Alert.

Основная проблема заключается в том, что сегодня очень мало исследований посвящено древней ДНК человека из этого региона. В новом исследовании под руководством специалиста по эволюционной биологии человека из Гарвардского университета Хавьера Маравелля Лопеса ученым удалось заполнить белые пятна в истории нашего вида.

Команда проанализировала ДНК 238 древних жителей центральной части Южного конуса, чья общая продолжительность жизни охватывает 10 тысячелетий. В результате им удалось увеличить богатство образцов древней ДНК из этого региона более чем в десять раз. Ученые также смогли сопоставить данные с существующими древними записями ДНК, датируемыми 12 000 лет назад, от коренных народов, населявших Америку до колонизации.

Результаты указывают на существование ранее неизвестной генеалогической линии человека. Считается, что самый ранний представитель этой группы жил около 8500 лет назад. Более того, примерно 4600-150 лет назад большинство людей, представленных в записях ДНК, принадлежали именно к этой группе.

Хотя эти представители центральной Аргентины сосуществовали с двумя другими различными генетическими линиями человека в среднем голоцене, ученые обнаружили невероятно мало свидетельств межрегионального смешения.

Образцы древней человеческой ДНК были проанализированы со всей центральной части Южного конуса Южной Америки Фото: Nature

По словам Маравелля Лопеса, образец ДНК человека, найденного в районе Пампасов и жившего около 10 000 лет назад, показал, что жители этого региона начали формировать генетические отличия от других групп людей в соседних частях Южной Америки.

Все это указывает на существование ранее неизвестной линии людей, которая сохранялась в качестве основного компонента генеалогического древа минимум последние 8000 лет, вплоть до нынешних дней. Наиболее удивительным, по словам авторов исследования, является то, что регион, известный разнообразием языков и культур, на самом деле демонстрировал невероятно однородное происхождение при столь незначительной миграции.

Исследователи ожидают, что этот расширенный набор древней ДНК со временем позволит лучше понять древнюю историю человечества в Аргентине.

