Люди ще не досягли межі: еволюція людини триває, і тому є докази

Багато хто вважає, що люди підкорили природу завдяки чудесам цивілізації та технологіям. Однак антропологи наполягають, що людський вид зовсім не досяг своєї межі, а еволюція все ще триває.

Поглянувши на чудеса цивілізації та сучасні технології, можна подумати, що люди підкорили природу, досягнувши вершини свого розвитку. Деякі також вважають, що, оскільки ми відрізняємося від інших істот, ми здатні контролювати свою долю, а тому людству нібито зовсім не потрібно еволюціонувати. Попри те, що багато хто дійсно вірить у це, це твердження не є правдою, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Як і інше життя на Землі, люди сформувалися в процесі еволюції. Згодом нам вдалося розвинути риси, які допомагають нам виживати й процвітати в навколишньому середовищі — це відбувається й досі.

Відео дня

За словами заслужено професора антропології Майкла Літтла з Бінгемтонського університету і Державного університету Нью-Йорка, адаптація — важлива частина еволюції — по суті, це риси, які дають людині перевагу в навколишньому середовищі. У людей з такими рисами більше шансів вижити та передати їх своїм дітям. Протягом поколінь ці риси стають широко поширеними в популяції.

Роль культури в еволюції людини

У людей є дві руки, які допомагають нам користуватися знаряддями праці та іншими предметами. Ми ходимо на двох ногах, що звільняє наші руки для виконання складних завдань. Крім того, люди мають великий мозок, який дає нам змогу міркувати, генерувати ідеї та успішно жити з іншими людьми в соціальних групах.

За словами професора Літтла, всі ці якості допомогли людям розвинути культуру, що включає всі наші ідеї та переконання, а також здатність планувати й думати про сьогодення і майбутнє. Вона також містить нашу здатність змінювати навколишнє середовище, наприклад, створюючи знаряддя праці та вирощуючи їжу.

Попри те, що люди багато в чому змінили навколишнє середовище за останні кілька тисяч років, еволюція продовжує робити свою справу, змінюючи вигляд людини. Простими словами, за словами професора Літтла, люди не перестали еволюціонувати, проте сьогодні цей процес відбувається інакше, ніж у наших давніх предків.

Як правило, ми думаємо про навколишнє середовище як про погоду, рослини та тварин у певному місці. Однак навколишнє середовище також містить їжу, яку ми споживаємо, та інфекційні захворювання, до яких ми схильні.

Важливою частиною довкілля також є клімат та умови, в яких живуть люди. Наша культура допомагає нам змінити наш вплив клімату. Наприклад, ми будуємо будинки, встановлюємо в них печі та кондиціонери. Але культура не повністю захищає нас від екстремальної спеки, холоду та сонячних променів.

Як люди еволюціонували за останні 10 000 років

Професор Літтл також назвав кілька прикладів того, як люди еволюціонували за останні 10 000 років.

Хоча сонячні промені важливі для життя на Землі, ультрафіолетові промені можуть пошкодити шкіру людини. Люди зі світлою шкірою, як відомо, схильні до ризику серйозних сонячних опіків і не менш небезпечних видів раку шкіри. На відміну від цього, ті з нас, у кого багато пігменту шкіри, званого меланіном, мають деякий захист від шкідливого впливу ультрафіолетових променів сонця. Кількість пігменту меланіну в нашій шкірі контролюється нашими генами. Таким чином, еволюція людини визначається навколишнім середовищем — сонячним або хмарним — у різних частинах світу.

10 000 років тому наші пращури почали приручати й одомашнювати тварин, таких як кози та велика рогата худоба. Потім, приблизно 2000 років потому, наші предки навчилися доїти корів і кіз для отримання молока. На жаль, як і більшість інших ссавців того часу, дорослі люди в той час не могли перетравлювати молоко, не відчуваючи нездужання. Проте деякі люди могли перетравлювати молоко, оскільки в них були гени, що давали їм змогу це робити.

В інших народів, наприклад, в інуїтів у Гренландії, є гени, що дозволяють їм перетравлювати жири, не страждаючи від серцево-судинних захворювань. Народ туркана пасуть худобу в Кенії, в дуже посушливому районі Африки. У них є ген, що дозволяє їм тривалий час обходитися без великої кількості води.

Ці приклади показують, як дивовижне розмаїття продуктів, які їдять люди по всьому світу, може впливати на еволюцію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що люди продовжують еволюціонувати просто в цю саму секунду.

Раніше Фокус писав про те, що стрибок в еволюції людей 320 тис. років тому стався через зміну клімату.