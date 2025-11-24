Люди еще не достигли предела: эволюция человека продолжается, и тому есть доказательства

Многие считают, что люди покорили природу благодаря чудесам цивилизации и технологиям. Однако антропологи настаивают, что человеческий вид вовсе не достиг своего предела, а эволюция все еще продолжается.

Взглянув на чудеса цивилизации и современные технологии, можно подумать, что люди покорили природу, достигнув вершины своего развития. Некоторые также считают, что, поскольку мы отличаемся от других существ, мы способны контролировать свою судьбу, а потому человечеству якобы вовсе не нужно эволюционировать. Несмотря на то, что многие действительно верят в это, это утверждение не является правдой, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Как и другая жизнь на Земле, люди сформировались в процессе эволюции. Со временем нам удалось развить черты, которые помогают нам выживать и процветать в окружающей среде — это происходит до сих пор.

Відео дня

По словам заслуженно профессора антропологии Майкла Литтла из Бингемтонского университета и Государственного университета Нью-Йорка, адаптация — важная часть эволюции — по сути, это черты, которые дают человеку преимущество в окружающей среде. У людей с такими чертами больше шансов выжить и передать их своим детям. В течение поколений эти черты становятся широко распространенными в популяции.

Роль культуры в эволюции человека

У людей есть две руки, которые помогают нам пользоваться орудиями труда и другими предметами. Мы ходим на двух ногах, что освобождает наши руки для выполнения сложных задач. Кроме того, люди обладают большим мозгом, который позволяет нам рассуждать, генерировать идеи и успешно жить с другими людьми в социальных группах.

По словам профессора Литтла, все эти качества помогли людям развить культуру, включающую все наши идеи и убеждения, а также способность планировать и думать о настоящем и будущем. Она также включает в себя нашу способность изменять окружающую среду, например, создавая орудия труда и выращивая пищу.

Несмотря на то, что люди во многом изменили окружающую среду за последние несколько тысяч лет, эволюция продолжает делать свое дело, меняя облик человека. Простыми словами, по словам профессора Литтла, люди не перестали эволюционировать, однако сегодня этот процесс происходит иначе, чем у наших древних предков.

Как правило, мы думаем об окружающей среде как о погоде, растениях и животных в определенном месте. Однако окружающая среда также включает в себя пищу, потребляемая нами, и инфекционные заболевания, которым мы подвержены.

Важной частью окружающей среды также является климат и условия, в которых живут люди. Наша культура помогает нам изменить наше воздействие климата. Например, мы строим дома, устанавливаем в них печи и кондиционеры. Но культура не полностью защищает нас от экстремальной жары, холода и солнечных лучей.

Как люди эволюционировали за последние 10 000 лет

Профессор Литтл также назвал несколько примеров того, как люди эволюционировали за последние 10 000 лет.

Хотя солнечные лучи важны для жизни на Земле, ультрафиолетовые лучи могут повредить кожу человека. Люди со светлой кожей, как известно, подвержены риску серьезных солнечных ожогов и не менее опасных видов рака кожи. В отличие от этого, те из нас, у кого много пигмента кожи, называемого меланином, имеют некоторую защиту от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей солнца. Количество пигмента меланина в нашей коже контролируется нашими генами. Таким образом, эволюция человека определяется окружающей средой – солнечной или облачной – в разных частях света.

10 000 лет назад наши предки начали приручать и одомашнивать животных, таких как козы и крупный рогатый скот. Затем, примерно 2000 лет спустя, наши предки научились доить коров и коз для получения молока. К сожалению, как и большинство других млекопитающих того времени, взрослые люди в то время не могли переваривать молоко, не испытывая недомогания. Тем не менее некоторые люди могли переваривать молоко, поскольку у них были гены, позволяющие им это делать.

У других народов, например, у инуитов в Гренландии, есть гены, позволяющие им переваривать жиры, не страдая от сердечно-сосудистых заболеваний. Народ туркана пасут скот в Кении, в очень засушливом районе Африки. У них есть ген, позволяющий им длительное время обходиться без большого количества воды.

Эти примеры показывают, как удивительное разнообразие продуктов питания, которые едят люди по всему миру, может влиять на эволюцию.

Напомним, ранее мы писали о том, что люди продолжают эволюционировать прямо в эту самую секунду.

Ранее Фокус писал о том, что скачок в эволюции людей 320 тыс. лет назад произошел из-за изменения климата.