Татуювання несподівано пов'язали з ризиком розвитку раку: названо три кроки, щоб захиститися

Попри популярність татуювань у всьому світі, їхній вплив на здоров'я людини все ще залишається маловивченим. У новому дослідженні вчені виявили зв'язок між малюнками на тілі та ризиком розвитку раку.

Дослідники випустили попередження про ризик розвитку раку для всіх, у кого є татуювання. Причиною стали результати дослідження, яке показало, що ризик розвитку меланоми — серйозної форми раку шкіри — на 29% вищий у людей з татуюваннями, пише Mirror.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Татуювання і меланома

За словами доцентки кафедри епідеміології Лундського університету Крістель Нільсен, попри популярність татуювань в усьому світі, вчені досі не знають, чи чинять вони якийсь вплив на здоров'я та якими можуть бути наслідки з плином часу. Сьогодні епідеміологи намагаються відповісти на ці питання.

Відео дня

Ця робота, за словами професорки Нільсен, неймовірно складна, оскільки наявність татуювань рідко вказується в медичних картах. Без цієї базової інформації складно зрозуміти, чи впливають самі татуювання на здоров'я, чи відмінності зумовлені іншими факторами.

У новому дослідженні вчені відібрали групу людей з діагностованим раком і перевірила, чи є у них татуювання. Команда використовувала медичні карти Швеції та виявила всіх людей у віці від 20 до 60 років, у яких у 2017 році була діагностована меланома, а в період з 2014 по 2017 рік — плоскоклітинний рак. Зазначимо, що в дослідження увійшли 2880 випадків меланоми й 2821 випадок плоскоклітинного раку. Команда розіслала реципієнтам анкети із запитаннями про наявність татуювань.

Результати дослідження вказують на те, що у людей з татуюваннями ймовірність розвитку меланоми на 29% вища, ніж у тих, у кого немає татуювань. Ризик, мабуть, був найвищим у тих, хто носив татуювання понад десять років, хоча в цій групі таких випадків було менше, тому результати слід інтерпретувати з обережністю.

За словами професорки Нільсен, одна з можливих причин полягає в тому, що чорнило для татуювань не залишається на шкірі. Імунна система організму сприймає їх як чужорідну речовину і переносить частину частинок чорнила в лімфатичні вузли. Ці частинки можуть залишатися там довгий час. Утім, досі невідомо, як саме це впливає на організм людини.

Цікаво, що недавнє дослідження в США показало, що великі татуювання насправді можуть знижувати ризик розвитку меланоми. Однак учені попереджають, що в аналізі не враховували такі ключові чинники, як тип шкіри або вплив ультрафіолету. Отже, результати можуть відображати поведінку, а не біологію.

Професорка Нільсен також визнає, що причини зв'язку татуювань і підвищеного ризику розвитку раку шкіри все ще невідомі, а тому будуть потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти їх.

Як знизити ризики розвитку меланоми?

Тим, у кого є татуювання, вчені не радять панікувати, проте важливо залишатися пильними. Дослідники радять дотримуватися трьох важливих кроків:

захищати шкіру від ультрафіолетового випромінювання, використовуючи сонцезахисний крем;

Уникати надмірної засмаги;

перевіряти шкіру на наявність нових або змінених родимок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розробили татуювання, здатні відстежувати здоров'я власника.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зробили несподіване відкриття про татуювання стародавніх перуанців.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.