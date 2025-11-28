Татуировки неожиданно связали с риском развития рака: названы три шага, чтобы защититься

Несмотря на популярность татуировок во всем мире, их влияние на здоровье человека все еще остается малоизученным. В новом исследовании ученые обнаружили связь между рисунками на теле и риском развития рака.

Исследователи выпустили предупреждение о риске развития рака для всех, у кого есть татуировки. Причиной стали результаты исследования, показавшего, что риск развития меланомы — серьезной формы рака кожи — на 29% выше у людей с татуировками, пишет Mirror.

Татуировки и меланома

По словам доцента кафедры эпидемиологии Лундского университета Кристель Нильсен, несмотря на популярность татуировок во всем мире, ученые до сих пор не знают, оказывают ли они какое-либо влияние на здоровье и какими могут быть последствия с течением времени. Сегодня эпидемиологи пытаются ответить на эти вопросы.

Эта работа, по словам профессора Нильсен, невероятно сложна, так как наличие татуировок редко указывается в медицинских картах. Без этой базовой информации сложно понять, влияют ли сами татуировки на здоровье или же различия обусловлены другими факторами.

В новом исследовании ученые отобрали группу людей с диагностированным раком и проверила, есть ли у них татуировки. Команда использовала медицинские карты Швеции и выявила всех людей в возрасте от 20 до 60 лет, у которых в 2017 году была диагностирована меланома, а в период с 2014 по 2017 год — плоскоклеточный рак. Отметим, что в исследование вошли 2880 случаев меланомы и 2821 случай плоскоклеточного рака. Команда разослала реципиентам анкеты с вопросами о наличии татуировок.

Результаты исследования указывают на то, что у людей с татуировками вероятность развития меланомы на 29% выше, чем у тех, у кого нет татуировок. Риск, по-видимому, был наиболее высок у тех, кто носил татуировки более десяти лет, хотя в этой группе таких случаев было меньше, поэтому результаты следует интерпретировать с осторожностью.

По словам профессора Нильсен, одна из возможных причин заключается в том, что чернила для татуировок не остаются на коже. Иммунная система организма воспринимает их как чужеродное вещество и переносит часть частиц чернил в лимфатические узлы. Эти частицы могут оставаться там долгое время. Впрочем, до сих пор неизвестно, как именно это влияет на организм человека.

Любопытно, что недавнее исследование в США показало, что большие татуировки на самом деле могут снижать риск развития меланомы. Однако ученые предупреждают, что в анализе не учитывались такие ключевые факторы, как тип кожи или воздействие ультрафиолета. Следовательно, результаты могут отражать поведение, а не биологию.

Профессор Нильсен также признает, что причины связи татуировок и повышенного риска развития рака кожи все еще неизвестны, а потому потребуются дополнительные исследования, чтобы понять их.

Как снизить риски развития меланомы?

Тем, у кого есть татуировки, ученые не советуют паниковать, однако важно оставаться бдительными. Исследователи советуют придерживаться трех важных шагов:

защищать кожу от ультрафиолетового излучения, используя солнцезащитный крем;

Избегать чрезмерного загара;

проверять кожу на наличие новых или изменяющихся родинок.

