Детальнее современных: ученые сделали неожиданное открытие о татуировках древних перуанцев (фото)

Археологи исследовали более 100 мумий из Перу и обнаружили, что представители культуры Чанкай украшали свои тела удивительно детальными татуировками. Однако этот боди-арт был зарезервирован только для представителей элиты.

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Исследуя 1200-летние мумии из Перу археологи обнаружили древние татуировки, которые отличаются своей детализацией. Геометрические узоры, найденные на останках людей из культуры Чанкай, состояли из чрезвычайно тонких линий, что свидетельствует о культурном значении татуировки в доиспанские времена, пишет IFLScience.

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Татуировки, преимущественно геометрические узоры с треугольными формами, обнаружили у нескольких представителей цивилизации Чанкай, которая когда-то процветала вдоль перуанского побережья. На некоторых рисунках также изображены животные, что разнообразило сложный боди-арт. Археологи предполагают, что древние художники использовали иглы кактусов или заостренные кости животных, чтобы "втирать" чернила в кожу — метод, который следует из подобных региональных артефактов.

Татуировки, преимущественно геометрические узоры с треугольными формами, обнаружили у нескольких представителей цивилизации Чанкай Фото: Image courtesy of Michael Pittman

Последние технологические достижения позволили изучить эти татуировки с беспрецедентной детализацией. Используя лазерно-стимулированную флуоресценцию (LSF), исследователи из Китайского университета Гонконга получили высококонтрастные изображения сохранившейся кожи, обнаружив удивительно тонкие линии шириной от 0,1 до 0,2 миллиметра. Ведущий исследователь доктор Майкл Питтман отметил, что такой уровень детализации превосходит современные методы нанесения татуировки.

По словам доктора Питтмана, лишь несколько человек из более 100 исследованных имели такие детальные татуировки, что свидетельствует о том, что они были зарезервированы для элитной части населения. Трудоемкий процесс требовал исключительного мастерства, времени и терпения, что указывает на их связь с высоким социальным статусом или церемониальными ритуалами.

Кроме татуировок, Чанкай известны своими текстильными и гончарными изделиями, которые имеют схожие геометрические мотивы. Интересно, что татуировки демонстрируют даже большую детализацию, чем эти другие виды искусства, что указывает на их культурную важность.

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Эти находки не только углубляют наше понимание цивилизации Чанкай, но и демонстрируют их мастерское владение сложными ремеслами. Доктор Питтман заметил, что наиболее изысканное искусство чанкайцев теперь можно найти в их татуировках, намекая на значительную роль, которую боди-арт играл в их жизни.

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