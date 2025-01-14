Детальніші за сучасні: вчені зробили неочікуване відкриття про татуювання древніх перуанців (фото)

Археологи дослідили понад 100 мумій із Перу та виявили, що представники культури Чанкай прикрашали свої тіла напрочуд детальними татуюваннями. Проте цей бодіарт був зарезервований тільки для представників еліти.

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Досліджуючи 1200-річні мумії з Перу археологи виявили древні татуювання, які вирізняються своєю деталізацією. Геометричні візерунки, знайдені на останках людей із культури Чанкай, складалися з надзвичайно тонких ліній, що свідчить про культурне значення татуювання в доіспанські часи, пише IFLScience.

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Татуювання, переважно геометричні візерунки з трикутними формами, виявили в кількох представників цивілізації Чанкай, яка колись процвітала вздовж перуанського узбережжя. На деяких малюнках також зображені тварини, що урізноманітнювало складний бодіарт. Археологи припускають, що стародавні художники використовували голки кактусів або загострені кістки тварин, щоб "втирати" чорнило в шкіру — метод, який випливає з подібних регіональних артефактів.

Татуювання, переважно геометричні візерунки з трикутними формами, виявили в кількох представників цивілізації Чанкай Фото: Image courtesy of Michael Pittman

Останні технологічні досягнення дозволили вивчити ці татуювання з безпрецедентною деталізацією. Використовуючи лазерно-стимульовану флуоресценцію (LSF), дослідники з Китайського університету Гонконгу отримали висококонтрастні зображення збереженої шкіри, виявивши напрочуд тонкі лінії шириною від 0,1 до 0,2 міліметра. Провідний дослідник доктор Майкл Піттман відзначив, що такий рівень деталізації перевершує сучасні методи нанесення татуювання.

За словами доктора Піттмана, лише кілька людей з понад 100 досліджених мали такі детальні татуювання, що свідчить про те, що вони були зарезервовані для елітної частини населення. Трудомісткий процес вимагав виняткової майстерності, часу і терпіння, що вказує на їх зв'язок з високим соціальним статусом або церемоніальними ритуалами.

Окрім татуювань, Чанкай відомі своїми текстильними та гончарними виробами, які мають схожі геометричні мотиви. Цікаво, що татуювання демонструють навіть більшу деталізацію, ніж ці інші види мистецтва, що вказує на їхню культурну важливість.

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Ці знахідки не лише поглиблюють наше розуміння цивілізації Чанкай, але й демонструють їхнє майстерне володіння складними ремеслами. Доктор Піттман зауважив, що найбільш вишукане мистецтво чанкайців тепер можна знайти в їхніх татуюваннях, натякаючи на значну роль, яку бодіарт відігравав у їхньому житті.

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