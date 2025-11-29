Риб'ячі кістки, що застрягли у горлі, небезпечніші, ніж ми думали: високий ризик задухи, запалення і сепсису

За словами дослідників, задуха — лише один із ризиків для здоров'я людини, пов'язаних із проковтуванням риб'ячих кісток. Насправді загроз набагато більше.

Більшість людей хоча б раз у житті проковтували риб'ячі кістки. Статистика свідчить про те, що рибні кістки — одна з найчастіших причин, через яку люди звертаються до відділення невідкладної допомоги. Це явище особливо поширене в азійських країнах, де раціон, як правило, містить велику кількість риби. Причому, проблема настільки серйозна, що в Китаї з'явилися спеціалізовані клініки з видалення риб'ячих кісток, пише Science Alert.

Скільки кісток у рибі?

Не секрет, що риба є чудовим джерелом багатьох мінералів, білка і корисних жирних кислот. Однак вона також містить безліч дрібних і крихких кісточок. Наприклад, у філе тріски, як правило, міститься близько 17 кісток, у лосося — близько 30, а в деяких риб їхня кількість може сягати понад 100. Кістки вугра також часто стають причиною звернення до відділення невідкладної допомоги, а кістки камбали особливо небезпечні через свою кількість і розмір, що дає їм змогу легко застрявати глибоко в горлі.

Попри обережність при приготуванні, деяка кількість кісток все ж таки може потрапити у фінальну страву, і ядуха під час випадкового проковтування, як виявилося, — лише одне із серйозних ускладнень, які вони можуть спричинити.

Чому риб'ячі кістки такі небезпечні?

За словами професора анатомії Ланкастерського університету Адама Тейлора, рибні кістки зазвичай застряють у мигдаликах у задній частині горла, у грушеподібній пазусі та в стравоході. Під час проковтування рибної кістки людина, ймовірно, відчує кашель, поколювання або відчуття чогось застряглого, а також біль, утруднене ковтання і відхаркування крові.

Утім, проковтування кісток не завжди викликає симптоми. Деякі люди можуть роками жити з кісткою, що застрягла в горлі. Наприклад, у 2012 році 69-річна японка звернулася до лікарні зі скаргами на опухлу шию. Лікарі виявили в неї 32-міліметрову рибну кістку, яка пробула в горлі 9 місяців.

Професор Тейлор зазначає, що невиявлені рибні кістки здатні переміщатися, а багаторазове ковтання може призвести до їх проникнення в стінку стравоходу, а також потрапляння у вузькі простори шиї. У цьому разі кістки становлять високий ризик для безлічі важливих нервів і кровоносних судин, що проходять через шию, таких як сонна артерія, яка є однією з основних судин, що постачають кров'ю головний мозок.

Риб'ячі кістки, як відомо, також здатні проколювати щитоподібну залозу, спричиняючи абсцеси та запалення. У гіршому випадку може розвинутися сепсис — рідкісне і надзвичайно небезпечне ускладнення. У деяких випадках риб'ячі кістки, що застрягли, навіть проникали в м'язи шиї та під шкіру. Ба більше, відомі випадки, коли вони можуть вийти назовні через шкіру.

Будь-які кістки, що вийшли з горла, вимагають екстреного хірургічного втручання, оскільки немає іншого способу їх витягти. Ці кістки також можуть спричиняти інфекції в навколосерцевій ділянці або мігрувати в спинний мозок, що призводить до вторинних інфекцій, здатних викликати параліч.

Як витягти застряглу кістку?

За словами професора Тейлора, кістки, що застрягли в горлі, можна видалити кількома способами. Наприклад, деяким людям достатньо сильного кашлю — цей спосіб ефективний, якщо кістка застрягла в дихальних шляхах, а не в стравоході. Однак небезпека полягає в тому, що кістка може переміститися в шлунок або кишечник, унаслідок чого виникає ризик перфорації.

Кістки, що застрягли в стінці стравоходу, потенційно можуть переміщатися по тілу, але в багатьох випадках потрібне ендоскопічне видалення.

Існує думка, що вживання хліба або банана здатне проштовхнути кістку, однак насправді немає жодних наукових доказів на підтримку цього методу. Експерти попереджають, що це може лише ще більше заблокувати дихальні шляхи або стравохід, що потенційно лише погіршить ситуацію.

Тому, якщо кашель не допомагає і симптоми зберігаються, експерти радять звернутися по допомогу до фахівців.

