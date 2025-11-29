Рыбьи кости, застрявшие в горле, опаснее, чем мы думали: высок риск удушья, воспаления и сепсиса

По словам исследователей, удушье — лишь один из рисков для здоровья человека, связанных с проглатыванием рыбьих костей. На самом деле угроз намного больше.

Большинство людей хотя бы раз в жизни проглатывали рыбьи кости. Статистика свидетельствует о том, что рыбные кости — одна из самых частых причин, по которой люди обращаются в отделение неотложной помощи. Это явление особенно распространено в азиатских странах, где рацион, как правило, включает большое количество рыбы. Причем, проблема настолько серьезна, что в Китае появились специализированные клиники по удалению рыбьих костей, пишет Science Alert.

Сколько костей в рыбе?

Не секрет, что рыба является отличным источником многих минералов, белка и полезных жирных кислот. Однако она также содержит множество мелких и хрупких косточек. Например, в филе трески, как правило, содержится около 17 костей, у лосося — около 30, а у некоторых рыб их количество может достигать более 100. Кости угря также часто становятся причиной обращения в отделение неотложной помощи, а кости камбалы особенно опасны из-за своего количества и размера, что позволяет им легко застревать глубоко в горле.

Несмотря на осторожность при приготовлении, некоторое количество костей все же могут попасть в финальное блюдо и удушье при случайном проглатывании, как оказалось — лишь одно из серьезных осложнений, которые они могут вызвать.

Почему рыбьи кости так опасны?

По словам профессора анатомии Ланкастерского университета Адама Тейлора, рыбные кости, как правило, застревают в миндалинах в задней части глотки, в грушевидной пазухе и в пищеводе. При проглатывании рыбной кости человек, вероятно, испытает кашель, покалывание или ощущение чего-то застрявшего, а также боль, затрудненное глотание и отхаркивание крови.

Впрочем, проглатывание костей не всегда вызывает симптомы. Некоторые люди могут годами жить с костью, застрявшей в горле. Например, в 2012 году 69-летняя японка обратилась в больницу с жалобами на опухшую шею. Врачи обнаружили у нее 32-миллиметровую рыбную кость, которая пробыла в горле 9 месяцев.

Профессор Тейлор отмечает, что необнаруженные рыбные кости способны перемещаться, а многократное глотание может привести к их проникновению в стенку пищевода, а также попаданию в узкие пространства шеи. В этом случае кости представляют высокий риск для множества важных нервов и кровеносных сосудов, проходящих через шею, таких как сонная артерия, которая является одним из основных сосудов, снабжающих кровью головной мозг.

Рыбьи кости, как известно, также способны прокалывать щитовидную железу, вызывая абсцессы и воспаление. В худшем случае может развиться сепсис — редкое и чрезвычайно опасное осложнение. В некоторых случаях застрявшие рыбьи кости даже проникали в мышцы шеи и под кожу. Более того, известны случаи, когда они могут выйти наружу через кожу.

Любые кости, вышедшие из горла, требуют экстренного хирургического вмешательства, поскольку нет другого способа их извлечь. Эти кости также могут вызывать инфекции в околосердечной области или мигрировать в спинной мозг, что приводит к вторичным инфекциям, способным вызвать паралич.

Как извлечь застрявшую кость?

По словам профессора Тейлора, застрявшие в горле кости можно удалить несколькими способами. Например, некоторым людям достаточно сильного кашля — этот способ эффективен, если кость застряла в дыхательных путях, а не в пищеводе. Однако опасность заключается в том, что кость может переместиться в желудок или кишечник, в результате чего возникает риск перфорации.

Кости, застрявшие в стенке пищевода, потенциально могут перемещаться по телу, но во многих случаях потребуется эндоскопическое удаление.

Бытует мнение, что употребление хлеба или банана способно протолкнуть кость, однако на самом деле нет никаких научных доказательств в поддержку этого метода. Эксперты предупреждают, что это может лишь еще больше заблокировать дыхательные пути или пищевод, что потенциально лишь усугубит ситуацию.

Поэтому, если кашель не помогает и симптомы сохраняются, эксперты советуют обратиться за помощью к специалистам.

