Неандертальці носили шкіряний одяг, виготовлений за допомогою незвичайних інструментів (фото)

Нове відкриття припускає, що стародавні родичі людини були не тільки хорошими мисливцями, а й майстерними майстрами.

Неандертальці, можливо, ходили в шкіряному одязі з відповідними до нього сумочками понад 100 000 років тому. Виявлення кістяного знаряддя, яке використовували для зняття шкур з убитих тварин, припускає, що неандертальці були майстрами зі зняття шкур з тварин і використовували шкури для виготовлення міцних, водонепроникних речей. Дослідження опубліковано в журналі Scientific Reports, пише IFLScience.

Вчені виявили кістяне знаряддя на стоянці Абрі-дю-Марас у Франції, яка слугувала неандертальцями літнім мисливським табором приблизно 105 000-132 000 років тому. З року в рік неандертальці поверталися на це місце щоліта і полювали на оленів і диких коней. Ймовірно, під час розлому стегнової кістки оленя для доступу до кісткового мозку стародавні мисливці отримали важливий інструмент.

Аналіз слідів зносу, виявлених на фрагменті кістки оленя, дав змогу вченим зробити припущення, що ці сліди не відповідають абразивному впливу, такому як зішкрібання шкур. Навпаки, ці сліди значною мірою відповідають слідам, які утворюються при багаторазовому контакті з м'якими тканинами.

Експериментальна реконструкція показала, що характер зносу кістки, найімовірніше, був обумовлений зняттям шкури, що підтверджується сучасними етнографічними даними. Наприклад, алгонкінські народи в Північній Америці вважають за краще використовувати не змінені фрагменти кісток оленів для зняття шкур з тварин. Річ у тім, що ці кістки можна легко вставити між шкурою і м'ясом, не проколюючи і не пошкоджуючи шкуру.

Відмітини на кістяному знарядді дають змогу припустити, що його використовували для зняття шкур із тварин Фото: IFLScience

Тому вчені дійшли висновку, що неандертальці використовували цей фрагмент кістки оленя для зняття шкур з інших тварин. Дослідники вважають, що сильно згладжені краї кістяного знаряддя вказують на те, що воно використовувалося для зняття шкур протягом тривалого періоду. Це означає, що це знаряддя входило до набору інструментів, який неандертальський мисливець брав із собою в численні походи протягом часу перебування на стоянці.

Використання такого знаряддя вказує на те, що неандертальці дуже старанно уникали проколювання шкур тварин. Це означає, що вони, ймовірно, використовували ці шкури для виготовлення водонепроникного шкіряного одягу та сумок.

Вчені виявили на місці стародавньої стоянки також нитки, виготовлені пізнішими неандертальцями. Це підтверджує ідею про те, що неандертальці не тільки дбайливо обробляли шкури, а й мали можливості для виготовлення міцних і функціональних шкіряних виробів, кажуть дослідники.

