Чому люди тремтять від холоду: мимовільні м'язові скорочення виявилися вельми корисними

Не секрет, що наше тіло мимоволі трясеться на холоді. Тепер дослідники розповіли, чому це відбувається і чим може допомогти нашому організму.

Попри багатошаровий одяг, наявність теплої шапки, рукавичок і шарфа, ми все одно можемо мерзнути в найхолодніший і вітряний день. Але в чому ж проблема: ми недостатньо тепло одягнені чи ці мимовільні скорочення м'язів можуть бути ознакою чогось серйознішого? Експерти відповіли на ці запитання з погляду науки, пише Popular Science.

Що таке тремтіння?

За словами доктора Наташі Бхуян, сімейного лікаря з Фенікса, тремтіння — спосіб, яким людське тіло виробляє тепло, коли нам холодно. Це відбувається шляхом м'язових скорочень: тремтіння може значно прискорити метаболізм, що може призвести до швидшої втоми. Простими словами, це справді ефективний спосіб підвищити або підтримати температуру тіла, проте він вимагає величезної кількості енергії.

Подібно до чхання або "мурашок по шкірі", тремтіння — мимовільне явище. За словами доктора Роміни Сіфуентес, насправді тремтіння — захисна реакція організму, покликана підтримувати комфортну температуру людського тіла. Гіпоталамус, як відомо, здатний відчувати навіть найменше зниження внутрішньої температури тіла, а тому запускає швидку м'язову активність, щоб допомогти підтримувати стабільність.

Таким чином, тремтіння — здорова і цілком природна реакція організму на холод. Ба більше, це свого роду вбудований термостат, призначений для того, щоб захистити нас від переохолодження, небезпечного для життя.

За якої температури наше тіло починає тремтіти?

За словами Сіфуентес, більшість людей починають тремтіти в той момент, коли температура тіла падає нижче нормальної. Зазначимо, що нормальна температура може варіюватися залежно від нашого організму — у середньому 36,1 — 37,2 градуса за Цельсієм.

Експерти зазначають, що нормальна температура нашого тіла залежить від цілої низки чинників, зокрема:

вік;

кількість жиру;

захворювання;

здатність організму адаптуватися до холоду.

Коли на тремтіння варто звернути увагу?

Більшість людей тремтять, коли їм холодно, проте це не єдина причина виникнення тремтіння. Реакція "бий або біжи" також здатна змусити нас тремтіти. Почуття тривоги або святобожності також здатні викликати тремтіння.

Однак, за словами експертів, причиною виникнення тремтіння може стати й хвороба. Наприклад, тремтіння, пов'язане з лихоманкою, означає, що організм намагається підвищити свою задану температуру — по суті, внутрішній термостат — щоб боротися з інфекцією.

