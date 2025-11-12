Чому одні люди бояться холоду, а інші ні: розкрито таємницю того, що перетворює нас на мерзляків

Не секрет, що в різних людей — різна чутливість до низьких температур. Дослідники назвали причини, що впливають на те, чому деякі з нас бояться холоду, в той час, як інші байдужі до нього.

Коли золотисті осінні відтінки змінюються приглушеними сірими й зимовими білими, більшість людей кутаються у светри, щоб захиститися від холоду. Однак є й ті, кому подобаються прогулянки морозним повітрям у легкому одязі, абсолютно не страждаючи від холоду. Що ж робить одних людей мерзляками? Вчені відповіли на це запитання, пише The Sientist.

За словами біолога з Оттавського університету Франсуа Хаману, чиї дослідження присвячені енергетичному обміну та харчуванню в екстремальних умовах, усі люди на планеті насправді вразливі до холоду. Причина в тому, що насправді людське тіло дуже погано зберігає тепло за низьких температур.

І все ж, попри це, люди по-різному переносять холод через низку поведінкових і біологічних чинників, включно з масою тіла і генетикою. Вивчення генетичного складу людей, що живуть в умовах екстремально холодного клімату, дало змогу краще зрозуміти, які варіанти можуть впливати на індивідуальну чутливість до холоду.

Як маса тіла впливає на відчуття холоду?

За словами Хамана, одним із чинників, що визначає переносимість низьких температур, є історія впливу холоду. Простими словами, з часом людина може досягти певного рівня акліматизації. Наприклад, переїзд у холодніший клімат спочатку викличе дискомфорт, але з часом люди адаптуються.

На біологічному рівні основним фактором є маса тіла: у людей з меншою масою тіла більша площа поверхні відносно об'єму, тому вони, як правило, втрачають більше тепла з поверхні тіла. Простими словами, якщо людина маленька, вона обмінюватиметься теплом із холодом набагато швидше, якщо людина велика — це займе більше часу. Люди з більшою м'язовою масою також виробляють більше тепла в процесі метаболізму, що потенційно допомагає їм краще переносити нижчі температури.

Утім, на чутливість людей до холоду також впливають й інші чинники.

Як генетика впливає на відчуття холоду?

Відомо, що популяції, які живуть в арктичних умовах, як правило, менші за розміром і мають низьку середню масу тіла. Як люди з цих популяцій спокійно переносять холод?

У попередніх дослідженнях вчені провели сканування геномів інуїтів із Гренландії, яке виявило варіанти геномів, що беруть участь у стимуляції утворення бурих жирових клітин, які продукують тепло. Інше дослідження, проведене в тій самій популяції, показало, що деякі гени, пов'язані з диференціюванням жирової тканини й розподілом жиру в організмі, експресуються по-різному. Вважається, що це сприяє стійкості до холоду.

Ще одне дослідження було проведене серед людей з більшою або меншою чутливістю до холоду. Результати показали, що носії мутації в гені, що кодує білок скелетних м'язів альфа-актинін-3, підтримують температуру тіла краще, ніж ті, в кого ця мутація відсутня.

За словами Хамана, генетика також може бути пов'язана з кровотоком. У холодну погоду кровоносні судини шкіри звужуються, обмежуючи приплив крові до кінцівок, таких як пальці рук і ніг, і до носа. Хоча через це звуження люди можуть почуватися холодніше, воно допомагає підтримувати температуру тіла.

