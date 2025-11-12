Почему одни люди боятся холода, а другие нет: раскрыта тайна того, что превращает нас в мерзляков

Не секрет, что у разных людей — разная чувствительность к низким температурам. Исследователи назвали причины, влияющие на то, почему некоторые из нас боятся холода, в то время как другие равнодушны к нему.

Когда золотистые осенние оттенки сменяются приглушенными серыми и зимними белыми, большинство людей кутаются в свитера, чтобы защититься от холода. Однако есть и те, кому нравятся прогулки по морозному воздуху в легкой одежде, совершенно не страдая от холода. Что же делает одних людей мерзляками? Ученые ответили на этот вопрос, пишет The Sientist.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам биолога из Оттавского университета Франсуа Хаману, чьи исследования посвящены энергетическому обмену и питанию в экстремальных условиях, все люди на планете на самом деле уязвимы к холоду. Причина в том, что на самом деле человеческое тело очень плохо сохраняет тепло при низких температурах.

Відео дня

И все же, несмотря на это, люди по-разному переносят холод по ряду поведенческих и биологических факторов, включая массу тела и генетику. Изучение генетического состава людей, живущих в условиях экстремально холодного климата, позволило лучше понять, какие варианты могут влиять на индивидуальную чувствительность к холоду.

Как масса тела влияет на ощущение холода?

По словам Хамана, одним из факторов, определяющих переносимость низких температур, является история воздействия холода. Простыми словами, со временем человек может достичь определенного уровня акклиматизации. Например, переезд в более холодный климат изначально вызовет дискомфорт, но со временем люди адаптируются.

На биологическом уровне основным фактором является масса тела: у людей с меньшей массой тела большая площадь поверхности относительно объема, поэтому они, как правило, теряют больше тепла с поверхности тела. Простыми словами, если человек маленький, он будет обмениваться теплом с холодом гораздо быстрее, если человек крупный — это займет больше времени. Люди с большей мышечной массой также вырабатывают больше тепла в процессе метаболизма, что потенциально помогает им лучше переносить более низкие температуры.

Впрочем, на чувствительность людей к холоду также влияют и другие факторы.

Как генетика влияет на ощущение холода?

Известно, что популяции, живущие в арктических условиях, как правило, меньше по размеру и имеют низкую среднюю массу тела. Как люди из этих популяций благополучно переносят холод?

В предыдущих исследованиях ученые провели сканирование геномов инуитов из Гренландии, которое выявило варианты геном, участвующих в стимуляции образования теплопродуцирующих бурых жировых клеток. Другое исследование, проведенное в той же популяции, показало, что некоторые гены, связанные с дифференцировкой жировой ткани и распределением жира в организме, экспрессируются по-разному. Считается, что это способствует устойчивости к холоду.

Еще одно исследование было проведено среди людей с большей или меньшей чувствительностью к холоду. Результаты показали, что носители мутации в гене, кодирующем белок скелетных мышц альфа-актинин-3, поддерживают температуру тела лучше, чем те, у кого эта мутация отсутствует.

По словам Хамана, генетика также может быть связана с кровотоком. В холодную погоду кровеносные сосуды кожи сужаются, ограничивая приток крови к конечностям, таким как пальцы рук и ног, и к носу. Хотя из-за этого сужения люди могут чувствовать себя холоднее, оно помогает поддерживать температуру тела.

Напомним, ранее мы писали о том, что исследователи рассказали, как холодные ванны улучшают работу нашего мозга.

Ранее Фокус писал о том, что исследование показало преимущества холода для продления жизни.