Загадка взуття на пляжі Вельса: на узбережжі знайшли сотні пар 19 століття (фото)

На узбережжя Вельса у Великій Британії викинуло сотні пар старого взуття, походження якого лишається невідомим. За однією з теорій воно потрапило у воду з затонулого корабля 19 століття.

Про загадку взуття на пляжах Великої Британії пише таблоїд The Mirror. На артефакти на узбережжі долини Гламорган натрапили екоактивісти Beach Academy, коли розчищали кам'яні басейни від давнього морського сміття.

"Вони радше нагадують взуття з минулих часів, ніж сучасні стилі, переважно взуття дорослих чоловіків та дітей. Ми поступово викопуємо їх із зон кам’яних басейнів, де вони були вкопані в осад або застрягли в камінні породи, в рамках нашого проєкту реставрації кам’яних басейнів", — сказав виданню Wales Online речник Beach Academy.

Достеменно невідомо, як довго це взуття пробуло серед кам'янистих вирв і як саме воно туди потрапило. В Огморі 200 пар зібрали лише за один тиждень, бо деяке взуття глибоко в'їлося в узбережжя.

Екоактивісти знайшли на морському узбережжі загадкове старе взуття Фото: Facebook

56-річна Емма Лампорт з групи Beach Academy розповіла в інтерв'ю The Telegraph, що була "шокована" і "трохи збентежена" знахідкою.

"Це були переважно чоловічі черевики та дуже маленьке дитяче взуття — шкіряні туфлі для дівчаток. Вони виглядали так, ніби належали маленьким служницям", — пригадала Лампорт.

За її словами, форма колодок була явно старомодною, імовірно, часів Вікторіанської епохи, а підошва підбита цвяхами, тому одразу було зрозуміло, що ці черевики та туфлі були зроблені не у 21 столітті.

«Ми трохи знервувалися, бо не знали, звідки вони взялися у такій великій кількості. Їхня історія є справжньою загадкою», — зазначила Емма Лампорт.

Звідки взялося взуття на пляжі Вельса

Наразі існує кілька теорій щодо того, як так багато взуття опинилося на береговій лінії. Найпопулярніша з них припускає, що взуття разом з іншими товарами перевозив з Італії у 19 столітті корабель "Фролік". Близько 150 років тому судно врізалося в скелю Таскер-Рок, і вантаж викинуло в річку Огмор. Коли ерозія берега річки оголює дно, затонуле взуття проявляється знову.

За іншою теорією взуття могли викидати в річку минулого століття шевці міста Бридженда, яке приблизно у 1960 році славилося своїм швейним виробництвом. За словами речника Beach Academy, майстри часто кидали у воду ріки Портобелло старі чоботи, які вже неможливо було відремонтувати, а звідти течією їх могло винести до моря.

Загадкове взуття на узбережжі Вельса може походити з затонулого корабля 19 століття Фото: Facebook

