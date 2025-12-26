Загадка обуви на пляже Уэльса: на побережье нашли сотни пар 19 века (фото)

На побережье Уэльса в Великобритании выбросило сотни пар старой обуви, происхождение которой остается неизвестным. По одной из теорий она попала в воду с затонувшего корабля 19 века.

О загадке обуви на пляжах Великобритании пишет таблоид The Mirror. На артефакты на побережье долины Гламорган наткнулись экоактивисты Beach Academy, когда расчищали каменные бассейны от древнего морского мусора.

"Они скорее напоминают обувь из прошлых времен, чем современные стили, преимущественно обувь взрослых мужчин и детей. Мы постепенно выкапываем их из зон каменных бассейнов, где они были вкопаны в осадок или застряли в каменные породы, в рамках нашего проекта реставрации каменных бассейнов", — сказал изданию Wales Online представитель Beach Academy.

Точно неизвестно, как долго эта обувь пробыла среди каменистых воронок и как именно она туда попала. В Огморе 200 пар собрали всего за одну неделю, потому что некоторая обувь глубоко въелась в побережье.

Экоактивисты нашли на морском побережье загадочную старую обувь Фото: Facebook

56-летняя Эмма Лампорт из группы Beach Academy рассказала в интервью The Telegraph, что была "шокирована" и "немного обескуражена" находкой.

"Это были преимущественно мужские ботинки и очень маленькая детская обувь — кожаные туфли для девочек. Они выглядели так, будто принадлежали маленьким служанкам", — вспомнила Лампорт.

По ее словам, форма колодок была явно старомодной, вероятно, времен Викторианской эпохи, а подошва подбита гвоздями, поэтому сразу было понятно, что эти ботинки и туфли были сделаны не в 21 веке.

"Мы немного нервничали, потому что не знали, откуда они взялись в таком большом количестве. Их история является настоящей загадкой", — отметила Эмма Лампорт.

Откуда взялась обувь на пляже Уэльса

Сейчас существует несколько теорий относительно того, как так много обуви оказалось на береговой линии. Самая популярная из них предполагает, что обувь вместе с другими товарами перевозил из Италии в 19 веке корабль "Фролик". Около 150 лет назад судно врезалось в скалу Таскер-Рок, и груз выбросило в реку Огмор. Когда эрозия берега реки обнажает дно, затонувшая обувь проявляется снова.

По другой теории обувь могли выбрасывать в реку прошлого века сапожники города Бридженда, который примерно в 1960 году славился своим швейным производством. По словам представителя Beach Academy, мастера часто бросали в воду реки Портобелло старые сапоги, которые уже невозможно было отремонтировать, а оттуда течением их могло вынести к морю.

Загадочная обувь на побережье Уэльса может происходить с затонувшего корабля 19 века Фото: Facebook

