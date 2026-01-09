Фізики спробували порушити правило Ейнштейна про швидкість світла: що з цього вийшло

Правило Ейнштейна про швидкість світла пройшло складне космічне випробування. Нові результати дають надію на відкриття нової фізики.

Твердження Ейнштейна про те, що швидкість світла є постійною, неодноразово перевірялося протягом понад 100 років. Деякі теорії квантової гравітації припускають, що світло може поводитися дещо інакше за екстремальних енергій. Автори дослідження, опублікованого в журналі Physical Review D, вирішили знову перевірити правило Ейнштейна про швидкість світла. Вони відстежували потужне гамма-випромінювання від далеких космічних джерел, щоб знайти крихітні відмінності в часі, які могли б розкрити нову фізику, пише Science Daily.

Передбачення Ейнштейна про швидкість світла

У 1887 році американські фізики Альберт Міхельсон і Едвард Морлі спробували виявити рух Землі в просторі, порівнюючи швидкість поширення світла в різних напрямках. Їхній експеримент не виявив жодних відмінностей у швидкості світла. Цей результат привів Альберта Ейнштейна до припущення про те, що швидкість світла є постійною. Це одна з основ його спеціальної теорії відносності.

Спеціальна теорія відносності заснована на принципі, згідно з яким закони фізики залишаються незмінними для всіх спостерігачів, незалежно від їх відносного руху. Цей принцип називається інваріантність Лоренца. Згодом інваріантність Лоренца стала основоположним припущенням у сучасній фізиці, особливо у квантовій теорії.

Квантова теорія розвивалася, маючи в основі інваріантність Лоренца. Це особливо вірно для квантової теорії поля і Стандартної моделі фізики елементарних частинок, яка є найбільш перевіреною науковою теорією з коли-небудь створених. З огляду на це, може здатися дивним ставити під сумнів інваріантність Лоренца.

Вся справа в ще одному відкритті Альберта Ейнштейна. Загальна теорія відносності пояснює гравітацію як викривлення самого простору-часу. Як і спеціальна теорія відносності, вона була підтверджена багато разів.

Квантова гравітація

Водночас квантова теорія і загальна теорія відносності погано поєднуються. Квантова фізика описує реальність за допомогою хвильових функцій ймовірності, в той час як загальна теорія відносності описує, як матерія і енергія формують геометрію простору-часу. Ці два підходи насилу існують разом, коли частинки рухаються у викривленому просторі-часі, одночасно впливаючи на цю кривизну.

Спроби об'єднати дві теорії в одну конструкцію, відому як квантова гравітація, часто стикаються з однією і тією самою перешкодою: потрібне невелике порушення інваріантності Лоренца. Це порушення могло б дати підказки про нову фізику за межами наявних теорій.

Одне з передбачень різних передбачуваних моделей квантової гравітації, яке порушує інваріантність Лоренца, полягає в тому, що швидкість світла може залежати від енергії фотона, тобто частинки світла. Цей ефект можна виявити, як вважають фізики, за найвищих енергій фотонів, особливо в гамма-випромінюванні з дуже високою енергією.

Фізики перевірили правило Ейнштейна

Автори дослідження вирішили перевірити цю ідею, використовуючи астрофізичні спостереження. Їхній підхід заснований на величезних відстанях, які світло долає у Всесвіті. Якщо фотони з різною енергією випускаються одночасно з віддаленого джерела, навіть найдрібніші відмінності в їхній швидкості можуть призвести до вимірних затримок у часі до моменту їхнього досягнення Землі.

Фізики об'єднали наявні вимірювання гамма-випромінювання з дуже високою енергією, щоб вивчити кілька параметрів, які можуть порушити інваріантність Лоренца. Вчені хотіли знайти докази того, що правило Ейнштейна про швидкість світла може порушуватися в екстремальних умовах.

Але знову передбачення Ейнштейна підтвердилися. Фізики не виявили жодних порушень інваріантності Лоренца. Проте результати дослідження покращують попередні обмеження на порядок, різко звужуючи область, де може ховатися нова фізика.

