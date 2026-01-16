"Блакитні зони" справді подовжують життя: у чому секрет, який усі хотіли б знати

У новому дослідженні вчені розкрили правду про те, чи справді "блакитні зони" здатні впливати на тривалість життя людини.

Тривалий час вважалося, що "блакитні зони" є місцем для тих, хто хоче жити довше і здоровіше. Попри сумніви в обґрунтованості цих тверджень, багато експертів вважали. Що люди, які живуть у певних частинах світу, не просто живуть довше, а й залишаються здоровішими до глибокої старості, пише Mirror.

Тепер у новому дослідженні вчені вирішили поставити крапку в цій давній суперечці. Вивчивши дані. Експерти підтвердили, що "блакитні зони" дійсно можуть зберігати секрет, який багато хто хотів би дізнатися. Зазначимо, що "блакитні зони" — регіони, де люди живуть надзвичайно довго. Тут також проживає велика кількість людей у віці 90 років і старше.

Сама ідея "блакитних зон" існує вже майже два десятиліття, проте її правдивість викликає питання, оскільки вік багатьох мешканців вказується ними самими. У результаті деякі експерти вважали, що такі високі результати пов'язані з поганим веденням обліку або канцелярськими помилками.

Однак у новому дослідженні, проведеному командою з Американської федерації досліджень старіння, вчені заявили, що результати їхньої роботи підтверджують, що в цих районах не лише незвично велика кількість літніх людей, але й багато хто з них також має виняткове здоров'я та енергію в похилому віці.

Зазначимо, у новому дослідженні розглядалися географічно визначені місця з винятково високою концентрацією людей, які дожили до 90 років і старше за останні 150 років, а також були наявні записи, які підтверджували б свідоцтва про народження і смерть.

Використовуючи ці дані вчені виділили чотири регіони:

Сардинія;

Окінава;

Ікарія;

Нікоя.

За словами співавтора дослідження Стівена Аустада, вони з колегами також виявили, що статус "блакитної зони" не гарантований назавжди, а 2 з 4 вже починають його втрачати. Наприклад, на Окінаві та Нікоя спостерігаються зміни, які впливають на життя їхніх жителів.

Водночас учені виявили, що з'явилася нова область виняткової тривалості життя. Вона охоплює три провінції на півночі Коста-Рики, недалеко від кордону з Нікарагуа. Автори вважають, що дослідження змін у способі життя, а також змін в охороні здоров'я та медицині в обох цих областях буде вельми пізнавальним.

Автори дослідження також визначили чинники, що пов'язують "блакитні зони" — основним є відносна ізоляція.

