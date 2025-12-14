Живуть понад 100 років: майже всі довгожителі дотримуються одного й того ж ритуалу

У світі існує всього п'ять так званих "блакитних зон", регіонів, де люди значно частіше доживають до 100 років. Серед них острів Сардинія в Італії, Ікарія в Греції, Окінава в Японії та інші місця, що давно привертають увагу дослідників довголіття.

Спосіб життя жителів "блакитних зон" багато в чому схожий: проста їжа, тісні родинні зв'язки, помірний ритм життя і звичка не поспішати. Про це пише Mirror.

Дослідник "блакитних зон" Ден Буеттнер раніше зазначав, що в більшості таких регіонів дорослі люди дозволяють собі один або два келихи вина на день. Причому йдеться не про свята чи рідкісні події, а про спокійну частину повсякденного життя. На його думку, вино доречне за вечерею, у компанії друзів або сім'ї.

За словами Дена, ключовим моментом є саме поміркованість і ритуал, коли вино не сприймається як спосіб розслабитися "до краю" або нагорода за важкий тиждень. Його п'ють неквапливо, з їжею і спілкуванням, а не в спробі компенсувати стрес.

Відео дня

Регіони з найбільшою кількістю довгожителів Фото: Daily Mail

Цікаво, що жителі "блакитних зон" не дотримуються суворих дієт або жорстких правил. Їхній підхід радше інтуїтивний: їсти просто, зупинятися вчасно і не переїдати. В Японії, наприклад, поширений принцип "хара хаті бу" — припиняти вживання їжі, коли почуваєшся ситим приблизно на 80%.

Експерти наголошують, що довголіття в цих регіонах неможливо звести до одного фактора. Ні вино, ні режим харчування, ні фізична активність не працюють поодинці. Йдеться про цілісну культуру життя, де важливими є баланс, звички та ставлення до власного тіла.

Дослідники також нагадують, що жителі "блакитних зон" не прагнуть рекордів і не живуть з думкою про те, як подовжити життя за будь-яку ціну. Вони просто живуть спокійно, осмислено і без крайнощів. Можливо, саме в цьому і криється їхній головний секрет.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Дівчина зробила 400 операцій заради впевненості. 38-річна Гіль Лі Вон із Південної Кореї розповіла, що за останні 15 років витратила на косметичні процедури понад 210 тисяч доларів.

У Китаї представили "Святий Грааль" омолодження. Компанія Lonvi Biosciences із Шеньчженя оголосила про розробку препарату, який, за словами творців, може стати справжнім проривом у науці про довголіття.

Також стало відомо, що дівчина побачила світ після клінічної смерті і отримала "надздібності". Життя 38-річної Ребекки Бутройд могло обірватися багато років тому в пологовій палаті, коли їй було 18 років.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.