Жінка побачила світло після клінічної смерті і отримала "надздібності" (фото)

Ребека Бутройд із Нью-Джерсі (США) пережила клінічну смерть під час пологів у 18 років. Жінка стверджує, що після повернення до життя отримала дар зцілення.

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Про це пише Daily Mail.

Життя 38-річної Ребеки Бутройд могло обірватися багато років тому в пологовій палаті. Тоді, у 18 років, їй ввели епідуральну анестезію, яка, за її словами, знеболила не тільки тіло, а й майже позбавила життя, зачепивши спинний мозок. У той момент вона відчула дивне оніміння, світ почав розпливатися, і все навколо осяяло сліпуче біле світло.

"Це було не просто світло. Це було відчуття переходу. Відчуття, що все, що було до, вже неважливо", — згадує американка.

Відтоді, стверджує Ребека, вона чує голос Бога. Він говорить із нею напряму. А разом із цим прийшло відчуття місії — зцілювати інших.

Бутройд підкреслює, що її зв'язок із Богом не потребує стін церкви Фото: Daily Mail

Це був не єдиний містичний епізод у її житті. У дитинстві вона кілька разів дивом уникала загибелі: одного разу її ледь не забрало з машини, коли випадково відчинилися двері на ходу, іншого разу — вона опинилася в машині, що спалахнула і вибухнула. На думку жінки, ці події були знаками, провісниками її майбутнього духовного пробудження.

Ребека виросла в католицькій сім'ї, де, за її словами, почуття провини і сорому придушували всякий прояв незвичайного.

"Мені завжди здавалося, що все, що я роблю — недостатньо добре", — каже вона. Але після навколосмертного досвіду все змінилося. Вона називає це "переродженням".

Протягом багатьох років жінка страждала від психологічних і фізичних проблем, приймала до 25 пігулок на день, почувалася загубленою. Тепер же, за її словами, вона знайшла мету. Вона стала ліцензованим преподобним і називає себе цілителем.

Бутройд підкреслює, що її зв'язок із Богом не потребує стін церкви.

"Мені більше не потрібна лава, щоб говорити з Ним. Я поважаю віру, але лише в тому разі, якщо вона ґрунтується на любові, а не на страху", — каже вона.

Що ж стосується потойбічного світу, Ребека не вважає його строго чорно-білим. За її словами, після смерті душа отримує "ще кілька уроків" або шанс звільнитися.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка запевняє, що знає, коли настане кінець світу. Мешканка США, відома під ніком Cassie0peia7, запевняє, що протягом 12 років спілкується з духом через дошку Віджі. Нещодавно цей фантом на ім'я "Сім" (або просто "7") повідомив їй, коли настане кінець світу.

Також стало відомо, що батьків налякало домашнє завдання хлопчика. Батько показав анкету сина, в якій він розповідає про себе та своє майбутнє, у соцмережах. Несподівана фраза насмішила і здивувала користувачів.